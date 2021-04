“Qué alegría, ya vienen a vacunarnos”, decía una publicidad radial en los años setenta del pasado siglo. Colas y colas de madres con niños en brazos frente a Sanidad Pública. Vacunaban contra la tuberculosis, la poliomielitis, el sarampión, la varicela…. Me acuerdo de una vacuna que era como un fósforo que te frotaban en el hombro y dejaba una especie de cicatriz, un sello, una señal de que habías aprobado tu paso por la infancia y estabas preparado para entrar en la edad adulta. Ahora que la busco, me doy cuenta de que la marca ha desaparecido con los años. Quizá la evidencia de que la niñez ocurrió hace mucho, pero mucho tiempo, y ahora las huellas son otras, cicatrices de guerra o de intervenciones quirúrgicas. Lástima que la vacuna contra el COVID-19, no deje ninguna seña, un testimonio de nuestro paso por la peste negra, un “visto bueno” en la piel para entrar en los nuevos tiempos, en la “Nueva Realidad”, tan parecida a la anterior, solo que más extraña.

Tengo 62 años y espero con ansias el momento en que me llamen para vacunarme. Anoche me soñé en el medio de una fila silenciosa e interminable. Todos ahí esperando un turno, una dosis, un pasaporte para seguir con vida y entrar en esa nueva era, tan anunciada, tan incomprensible. Hace unos años todos nos imaginábamos un futuro tipo ‘Los Supersónicos’, con naves voladoras en vez de autos, y robotinas sirviéndonos el café, mientras por la ventana contemplábamos las galaxias. Ahora más bien el futuro se nos asemeja a la Edad Media, a ‘Mad Max’, pero sin Tina Turner susurrándonos canciones al oído. Guerras por el agua, por la comida… por antídotos y vacunas… En alguna parte leí un cuento, de esos catastróficos que circularon durante el confinamiento. Un tipo, sobreviviente de un cataclismo, camina días y días por paisajes devastados a la búsqueda de un ‘Lexotan’, un ansiolítico que le calme la angustia y lo ayude a manejar la situación. Bueno, hay lugares en Guatemala en donde caminas días y días a la búsqueda de una aspirina. Esto sin catástrofe de por medio. O quizá víctimas de una catástrofe tan inherente a nuestro funcionamiento político y social, que ya ni siquiera nos percatamos de ella.

Esa es esa catástrofe que se vivió en los últimos días en la ciudad capital. Miles de personas abarrotándose en los centros de salud para lograr ser vacunados. No hubo, que yo sepa, una convocatoria oficial previa. La voz se corrió por las redes sociales, el Jueves Santo por la mañana, de que habían comenzado a vacunar a los mayores de 70 años. Todos corrimos al espejo para comprobar si ya nos veíamos lo suficientemente jodidos como para entrar en la colada. Por las fotos y videos que circularon, vi muchas personas en silla de ruedas o imposibilitadas por la enfermedad, haciendo filas kilométricas, al límite de lo inhumano. Un panorama desolador. La verdadera postal del país en que habitamos.