Ayer, Janet L. Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos de América, planteó la necesidad de establecer un impuesto mínimo global, en un esfuerzo que ayude a mejorar los ingresos del Gobierno y prevenir que las compañías trasladen sus operaciones fuera del territorio norteamericano para evadir el pago de impuestos.

Algo así como el chapinizado ISO (Impuesto de Solidaridad), resabio del ISET (Impuesto de Solidaridad Extraordinario y Temporal) que era para pagar la deuda flotante heredada de un gobierno al siguiente, luego convertido en un Impuesto Extraordinario en Apoyo a los Acuerdos de Paz (IETAAP), que debió de desaparecer cuando quedara establecida la SAT y se mejorara la administración y recaudación tributaria, pero que se han mantenido hasta ahora, como un impuesto mínimo obligatorio, que ha estado vigente en Guatemala desde el 1 de enero de 2009 hasta la fecha, aunque sujeto a reiterado debate a nivel nacional.

En su discurso ante el Consejo sobre Asuntos Internacionales de Chicago, la señora Yellen hizo un llamado para la coordinación global a fin de establecer una tasa impositiva que pudiera aplicarse a las corporaciones multinacionales, sin importar en donde estén ubicadas sus oficinas. Este impuesto podría prevenir que la competencia hacia abajo de las tasas impositivas, que ha sido perjudicial para las economías con sistemas tributarios más estrictos, provocando que algunos países atraigan negocios trasnacionales por medio de la reducción de los impuestos.

Es indispensable, dice la Secretaria del Tesoro, asegurar que los gobiernos tengan establecidos sistemas impositivos que generen suficientes ingresos para invertir en los bienes y servicios públicos esenciales, así como para responder a las crisis (como la financiera de 2008 o como la actual de la pandemia de COVID-19), y que todos los ciudadanos compartan justamente la carga financiera del Gobierno. “América primero, nunca debe significar América sola”, señaló Yellen.

No cabe duda que la corriente de pensamiento económico recién establecido en Washington, D. C. tendrá repercusiones globales, no solo al tratar de influenciar e incidir en gobiernos que no contribuyan a perseguir la corrupción, el tráfico ilícito de personas, de armas y de drogas, o que tampoco cumplan con sus obligaciones de brindar bienes y servicios públicos de calidad, o que no promuevan inversiones sanas que procuren la prosperidad económica de sus pueblos. En nuestro caso, esto es primordial para detener la migración creciente y constante hacia Estados Unidos de América.

Mientras Trump redujo el impuesto del 35 al 21 por ciento, Biden quiere subirlo al 28 por ciento. La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), en coordinación con Estados Unidos, está trabajando en una nueva arquitectura tributaria internacional, que incluirá una tasa impositiva mínima para las corporaciones multinacionales.