Gato por liebre

En el siglo XX, las oligarquías comunista y capitalista intentaron apropiarse de la verdad, buscando la prosperidad universal prometiendo el fin de la historia. No pasó. El primero murió y el segundo fracasó, en el intento de imponer el libre mercado global sin respetar la realidad, exportando el capitalismo democrático resucitando el fundamentalismo religioso. Ese tipo de capitalismo crea inseguridad económica y trastornos sociales, erosionando la democracia por la obsesión de unificar el mundo en un sistema político global, provocando crisis graves como el ‘crash’ del 2008 y el que viene, por la especulación despiadada en las bolsas de valores, desapareciendo el sistema al cerrar. Metido en un torbellino del que no logra salir, el mundo sigue enredado en definir el fin y los medios para hacerlo, sin encontrar dirigentes capaces que orienten a los pueblos aplicando la ley con el rigor de una ley física. La fiesta no termina con ‘mister’ Trump y su populismo, contradiciendo la ideología liberal de la ilustración, desmoronando valores tradicionales sin establecer la hegemonía pretendida, surgiendo China fortalecida por los errores políticos del sistema que intenta someterla. Volviendo realidad el temor que con el declive de Occidente, sea la primera potencia mundial y el mandarín mal hablado, el idioma universal. Muestra de la solidez de una civilización que mantiene la identidad y valores dentro de la diversidad, con 1,400 millones de habitantes.

Aquí con 16 se vuelven locos. Navegando los políticos con bandera de babosos, sin perder la habilidad de engatusar a la gente en un mar de mentiras. El menú es variado y el estilo parecido, antes de aterrizar en la luna y dejar en el mismo lugar a los que oyen sus peroratas. La amenaza es constante, manteniendo sus prerrogativas intactas en detrimento del país, alcanzando sus fines perversos fomentando la corrupción y la anarquía, erigiéndose en salvadores del pueblo en la adversidad, posponiendo la reforma del Estado para seguir aferrados a la teta hasta que se rompa la pita, o la muerte los separe. Sin vislumbrarse un cambio de su conducta aberrante, profanando la justicia, anticipando un naufragio inminente, inventando enemigos que existen solo en su mente desquiciada, solapando la tragedia. La problemática nacional es endémica, con un crecimiento demográfico exponencial sin atender las necesidades vitales de los olvidados, subordinados a un modelo obsoleto privatizando el poder, padre y madre de la corrupción pura y dura convertida en un modo de vida frágil y vulnerable a la reacción popular extrema, que no tarda en llegar.

Los gringos no captan la naturaleza de la crisis, perdiendo el tiempo en misiones que van y vienen, hablando pajas con los mismos y escuchar el mismo cuento, sin resolverla. Ni fijarse que la amenaza es triple, sumando a la desigualdad abismal del área, el crimen organizado y otros enemigos interesados en socavar su hegemonía. Circunstancia trascendente que debería preocuparles y buscar solución a la migración voluntaria y dirigida, que será permanente de no modernizar el Estado y, salir del patrimonialismo que convirtió la región en una fábrica de pobreza. El crecimiento económico y desarrollo sustentable es posible por su influencia predominante, implementando con una visión distinta una política integral y reformas profundas de orden fiscal, financiero, económico, político y social, en dos platos: cambios reales, no cosméticos. La gravedad de la crisis exige una operación quirúrgica impostergable de gran envergadura. Son los únicos que a las buenas o las malas pueden hacerlo -nos guste o no-, de lo contrario, sigue la yunta andando y su seguridad nacional en el alambre. Ameritando una inversión equivalente al costo de la guerra del Golfo, sin administrarla los que les doran la píldora prometiendo cambiar, sin decir cuándo. Joya. En estos pueblos el tiempo no existe, se lo robaron…