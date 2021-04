El desgobierno del presidente Giammattei y el de la Usac: tal para cual…

El gobierno del Presidente Alejandro Giammattei Falla sigue empecinado en aumentar sus desaciertos y desatinos frente a la vida nacional, ahora que enfrenta una pandemia, en su segundo año de gobierno. No le bastaron los Q32 mil millones otorgados del erario público para el Presupuesto del año pasado. Al final, no pudieron gastarse los US$30 millones que se necesitaban para estar en primera línea para la adquisición de la vacuna, por medio del mecanismo COVAX, anunciado con suficiente antelación a mediados del año pasado. Un médico guatemalteco jubilado de la Organización Mundial de la Salud -OMS-, que manejó en el Asia, este tipo de epidemias me comentaba que el principal problema del Gobierno de Guatemala es que no ha comprado las vacunas. Tiene las donadas por la India e Israel y las pagadas parcialmente por medio del mecanismo COVAX. El escándalo y el bochorno más reciente ha sido la vacunación que se realizaría en los días de la Semana Mayor a los ciudadanos de 70 y más años. Algunos ciudadanos fueron atendidos debidamente y otros ya venerables ancianos tuvieron que regresar a sus casas sin ser vacunados y escandalizados de tanta incompetencia. Según el Ministerio llegaron ciudadanos de 70 años o más que no tenían que llegar, pues en la primera fase, solo estaban incluidos los adultos mayores que viven en asilos. Lo que parientes y amigos reportan es que algunos de sus familiares con aquella edad sí fueron vacunados. Después de realizar larguísimas colas. Expresaban que en el centro de vacunación de Gerona, el proceso fue más ordenado, a pesar de un inicio caótico. Los otros, los campos del Roosevelt y el complejo deportivo Érick Barrondo, desorden total. Pareciera que la Ministra de Salud Pública y su equipo no están dando la altura a las circunstancias. En el caso de la Usac, se vienen varios rectores en funciones en los próximos meses. Quiero en nombre de buena parte de la comunidad universitaria pedirle que detenga la debacle institucional en que han metido rectores y exrectores mal llamados “universitarios” a la tricentenaria Usac. En lo personal, señor Rector en funciones le hago dos pedidos: a) corrija el enorme error cometido por el CSU y que el Ing. Murphy Olimpo Paiz Recinos le infringió a la Universidad, metiéndola al instrumento de control financiero y presupuestario del gobierno central denominado “Sicoin” y que viola abiertamente la autonomía universitaria, obtenida por una generación de universitarios decentes y honrados durante la Revolución de Octubre de 1944. Hagan valer la resolución de la Corte de Constitucionalidad en este sentido. Y, b) cancelen el adeudo de Q332 millones que la Universidad le debe como patrono al Plan de Prestaciones. Ese millonario plan pertenece a los trabajadores docentes, administrativos y de servicios de nuestra universidad.