El cerro Alux y el jueguito de pimpón

Para estar en consonancia, con el culto columnista del prestigioso medio de comunicación, ‘elPeriódico’, Amílcar Álvarez, que escribió en favor de la cordillera Alux, el 16 de marzo, vale la pena unirse a los criterios plasmados en torno al agonizante cerro Alux, pero sumarse o resaltar que este pobre cerro Alux, nacimiento de una importante cordillera, se está muriendo por irresponsabilidad de los depredadores que, con machete, hacha y hasta con motosierra, talan los sobrevivientes árboles que quedan en ese montañoso cerro y la enorme indiferencia de nuestras autoridades en su conjunto, que debería velar por el bienestar y conservación del oxigenador y contribuyente cerro, en alimentar mantos de agua, dar cobijo a especies de nuestra deteriorada fauna silvestre y especies nativas de nuestra moribunda flora.

Se ha hecho llegar, hasta el hartazgo, ante las autoridades de Conap, Fiscalía de Delitos contra el Ambiente del MP, Policía Forestal, autoridades de la Municipalidad de Mixco, por intermedio de la Alcaldía Auxiliar, haciéndoles ver que la tala es desmedida y bajo el horario de ocho horas, más pronunciado hoy que se ha dado la pandemia y lo único que se ha conseguido, en abundancia y con el descaro, propio de un político que ya viste costra en la cara, es encogerse de hombros o aducir que no cuentan con personal, que no tienen combustible o que es peligroso acercarse a ese tipo de depredadores que ya constituyen mafia.

Entonces, el pueblo se pregunta, para qué son autoridades todos los mencionados, para qué aceptaron ser de la jerarquía de la cual están investidos, es que no tienen personalidad para girar instrucciones, o es que les viene del norte que el ÚNICO pulmón que nos queda dentro del municipio de Guatemala y Mixco lo estén matando, o es que sencillamente no les interesa salvarlo. Si no tienen el interés responsable de tomar acciones o hacer algo tan sencillo como los que se les ha planteado a guisa de solución, como poner en el punto localizado de ingreso, una garita con dos turnos laborales para controlar ese tipo de delitos, cometidos por leñadores, depredadores formales y mayores que negocian con la leña o la madera, pues talan árboles de considerable rendimiento de pies tablares y agréguese, que hampones disfrazados de buenos vecinos, lo han tomado cuál polígonos de tiro, para entrenamiento de matones y de eso, las autoridades, también conocen y al sol del día de hoy, bien gracias

Todos y todititas, las instancias que ya tienen conocimiento, juegan al pimpón, tirándose la chirolita, unos a otros, pero en dos manos, no hacen nada y esta deplorable actitud genera la idea que, como que estos depredadores cuentan con el apoyo y autorización de alguien, para hacer lo que les venga en gana, con el pobre, olvidado, deforestado y agónico cerro Alux.