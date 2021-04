Élites depredadoras

Recientemente, Juan González, alto funcionario del Gobierno de Estados Unidos, catalogó a las élites de Guatemala como depredadoras. No pudo haber mejor adjetivo calificativo. Según la RAE, depredar significa “robar, saquear con violencia y destrozo”, es decir, un proceso en el cual una minoría selecta obtiene sus privilegios y acumula su riqueza a costa de empobrecer a las mayorías.

Esa ha sido nuestra historia. Un bucle de procesos de saqueo y destrozo cometido por las élites torpes e ignorantes, que no han permitido modelos de desarrollo que no sean más de lo mismo: socialmente concentradores, excluyentes, ambientalmente destrozadores y hasta expoliadores de todos los recursos del Estado. Son tan torpes que, ni siquiera pueden aplicar los preceptos mismos del neoliberalismo en cuanto a la importancia de generar empleo para estimular el consumo, por ejemplo. No conciben un capitalismo moderno, en función social y humanizado como añoraba Árbenz, porque para ellos eso ya es comunismo.

Las élites económicas –como clase dominante– se ha servido y ha utilizado al poder militar, a la clase política y a las mafias como sus peones. Así han conformado un núcleo de gran poder decisivo, al margen de las mayorías, para el veto en la dirección de los asuntos nacionales conforme a sus intereses. Han formado sus lógicas de acumulación mediante exoneraciones y evasiones fiscales, subsidios, concentración de capitales, también por medio de la cooptación de la justicia y de las instituciones públicas, e inclusive, a través de la violencia.

Su bajo nivel intelectual e inhumanidad no les ha permitido entender que, como diría Facundo Cabral, “el conquistador por cuidar de su conquista se vuelve esclavo de lo que conquistó, es decir, jodiendo se jodió”. Privatizaron los servicios de salud y se jodieron, ahora que necesitan la vacuna contra la COVID-19, están sufriendo lo que ellos mismos generaron: un sistema de Salud pública deficiente, incompetente e inoperante. Por eso ahora quieren hacer negocio y privatizar la administración de la vacuna. Como siempre, al final son las corporaciones o empresas –y no la ciudadanía– los interlocutores del acto público.

No sé si esta crisis u otra servirán para comprender que el modelo de “desarrollo” que tenemos hoy, no es social, económica ni políticamente pertinente. Parece imposible la idea de un capitalismo moderno: constituir pactos públicos que permitan niveles importantes de eficiencia de la presencia del Estado en la cuestión social, más incluyente y humano.