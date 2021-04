El Coronel Jacobo Árbenz Guzmán no era comunista

Desde hace muchos años, con motivos o sin ellos se pregona que el gobierno de Árbenz y él mismo era comunista y yo cada vez que puedo hacerlo lo refuto estrictamente por rigor histórico. Pero ¿por qué se dice que Árbenz era comunista? Pues porque su programa de gobierno afectaba a algunos monopolios extranjeros, en Guatemala. El plan de Árbenz buscaba la independencia política y económica de Guatemala, ideales adelantados a su época que le hicieron chocar con los intereses conservadores nacionales y norteamericanos.

Su plan de Reforma Agraria amenazaba al más grande monopolio agrícola del país, la “United Fruit Company” (UFCO). También la construcción de la hidroeléctrica “Jurún – Marinalá” que rompería el monopolio de la “Electric Bond and Share”, no era del agrado de sus dueños. La construcción de la “Carretera al Atlántico” y el puerto de “Santo Tomás de Castilla” que afectaba a la UFCO y a la “Internacional Railways of Central America” (IRCA), no gusto a sus propietarios. Todo eso se haría sin nacionalizaciones, sin expropiaciones, sin que en Guatemala hubiera un partido único y sin dictadura del proletariado. No era un programa comunista como no lo era el Coronel Árbenz.

Sin embargo es necesario situarse en los años cincuenta del siglo pasado, para entender lo que sucedió. Eran los años de la guerra fría. El conservador Genera Dwight D. Eisenhower gobernaba en los Estados Unidos de América y para colmo el Director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) era Allen Dulles, hermano del Secretario de Estado y abogado de la UFCO, John Foster Dulles. Todo lo anterior hacia casi inevitable la intervención norteamericana en defensa de los intereses de sus ciudadanos y sus empresas.

Pero volviendo a Árbenz es necesario conocerlo un poco para entender que no era comunista. Él fue uno de los triunviros, junto al Ciudadano Jorge Toriello y el Mayor Francisco Javier Arana de la “Junta Revolucionaria de Gobierno” surgida tras la Revolución del 20 de octubre de 1944, revolución eminentemente burguesa con liderazgo de militares y algunos civiles. Fue Árbenz Ministro de la Defensa en tiempo del Doctor Juan José Arévalo Bermejo, y en el año 1950 fue electo Presidente Constitucional de la República ganando con el 64 por ciento de los votos emitidos en las elecciones de ese año. Jacobo Árbenz era oficial egresado de la Escuela Politécnica de la que fue su Abanderado. Era hijo de una familia de clase media de Quetzaltenango. Árbenz caso con una aristócrata salvadoreña, tenía gustos y aficiones refinadas como jugar polo, deporte de millonarios. Finalmente hay que saber que fue dueño de una casa en la Avenida de la Reforma conocida como “Pomona”, en la 12 calle y Avenida de la Reforma esquina y de una gran finca “El Cajón” en la costa sur del país.

Si entendemos al comunismo según la doctrina de Marx y Engels, la que desarrollaron Lenin y Stalin y sus sucesores en la URSS, que interpretan la historia como la lucha de clases regida por el materialismo dialéctico, que finalmente conduciría a la dictadura del proletariado, a una sociedad sin clases ni propiedad privada de los medios de producción llegando a la desaparición del Estado, podemos asegurar que Árbenz no era comunista.