El CES: un faro de visión nacional

El Consejo Económico y Social de Guatemala, CES, es un espacio privilegiado de diálogo social y de propuestas de políticas públicas, en el cual participan de manera permanente y estructurada, representantes de los sectores empresarial, sindical y cooperativista. El esfuerzo para lograr la institucionalización de este espacio no fue fácil. Los primeros pasos se dieron en el año 2006 en el que se facilitaron visitas a los CES de los Países Bajos y de España, que fueron en un inicio referentes para los sectores empresariales y sindicales. La firme voluntad de acercar a estos dos importantísimos sectores productivos y la convergencia de liderazgos visionarios, perseverantes e influyentes, permitieron que este proceso progresivamente fuera tomando fuerza y una dinámica propia. En ese contexto, fue oportuno el planteamiento de incorporar también en este esfuerzo el importante y creciente sector cooperativista. Luego de 6 años de promoverse esta iniciativa finalmente adquiere vida jurídica con la aprobación del Decreto número 2-2012 del Congreso de la República. El CES de esta forma se constituye en un órgano consultivo del Estado, se garantiza con ello un presupuesto propio y una autonomía para cumplir con sus objetivos. Si bien las decisiones del CES no son vinculantes, llevan el peso del consenso de tres sectores productivos, que son pilares de la economía del país.

Han pasado nueve años desde la institucionalización del CES, un tiempo valiosísimo de discusiones, de propuestas y sobretodo de lecciones aprendidas. Y en este mismo período y en paralelo, el Estado de Guatemala ha ido perdiendo su capacidad de cumplir con sus objetivos de propiciar condiciones económicas y sociales de bienestar general: los presupuestos nacionales son botines políticos, las políticas públicas económicas y sociales no tienen mayor incidencia y los índices de desarrollo humano se deterioran progresivamente. Las desigualdades sociales se amplían, las inversiones nacionales y extranjeras siguen una curva descendente llegando a niveles mínimos y las oportunidades de empleo se reducen. El Seguro Social ha perdido afiliados y su cobertura se ha contraído. Las opciones de sobrevivencia son la migración, la economía informal, la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico.

La pandemia del COVID-19, que se originó hace un año y que aún está fuera de control, ha expuesto la extrema fragilidad del Estado para atender emergencias nacionales en materia de salud pública y así también el Estado ha expuesto sus serias limitaciones frente a los desastres naturales. Sin mencionar otras áreas de atención social, entre ellas la desnutrición crónica y la educación pública.

Ante ello, el propio CES se cuestiona, ¿cuál es el rol del CES en esta Guatemala 2021? Lo define así: “El CES no es el ente que va a gestionar la crisis, no es quien decide el uso de los recursos, quien aprueba la plataforma estratégica de respuesta a la crisis, no ejecuta el Presupuesto público…”. Ahora bien, sí responde de forma explícita al afirmar: “En síntesis, el CES tiene la oportunidad, el desafío y la responsabilidad de brindar luz en estos momentos en Guatemala, desde una lectura de reflexión técnica de alto nivel, que oriente el diálogo político para mejorar la gestión pública en general y de la crisis en particular.” Y en relación al diálogo hace la siguiente reflexión, “…La única salida y construcción de futuro que ha demostrado ser efectiva en los sistemas políticos es la construcción de acuerdos políticos entre actores y sectores sociales relevantes, condición que hace viable una visión compartida de futuro, que se expresa en políticas públicas que –nuevamente– impacten y dirigen la inversión pública”.

El CES tiene hoy un momentum histórico producto de la maduración de sus discusiones para convertirse en un faro de altura de visión nacional, alrededor del cual se podría articular un gran diálogo nacional en el que se aborde una salida a la crisis profunda en la que se encuentra el Estado de Guatemala.