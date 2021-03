“Vuestros jueces a millares que la justicia vendieron”

Uno de los problemas cruciales que la ciudadanía guatemalteca tiene que resolver, es el caso de emergencia que atañe al Organismo Judicial, en una sociedad democrática. Como casos emblemáticos, podemos señalar varios, en los que la justicia ha brillado por su ausencia. Como el de la familia de Cristina Siekavizza, el de las familias de las niñas quemadas en el Hogar Seguro, y el de Bernardo Caal, defensor de la naturaleza y del territorio de pueblos originarios.

Hay otros de “justicia inconclusa”, como el de las masacres cometidas a diversas comunidades indígenas, o de las familias de los miles de desaparecidos perpetradas por miembros del Ejército de Guatemala. Otros casos, que supuestamente avanzan, pero que el Estado de Guatemala es incapaz de extender su mano perseguidora a varios prófugos de la Justicia del país, como Manuel Baldizón, Mario Estrada, Acisclo Valladares Urruela, del todavía ‘bon vivant’, exministro de Energía y Minas, Érick Archila Dehesa, el exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, para mencionar algunos.

Hay otros, en los que parece aplicarse “justicia selectiva u olvidadiza”, como aquellos con penas de cárcel leves o abonables con pagos de dinero, así como crímenes al Estado, que parece no avanzar nunca, como el caso Libramiento de Chimaltenango o bien de todos los actuales y anteriores diputados que recibieron el soborno otorgado por la empresa brasileña Odebrecht, para la construcción de una carretera que nunca se terminó.

Recientemente y con mucho tino, Jose Rubén Zamora, director de elPeriódico, contribuyó aportando variada información y pruebas sobre casos escandalosos, como el reciente de ALBA ELVIRA LORENZANA CARDONA, esposa de ÁNGEL GONZÁLEZ, quien viajó de Italia a Miami, vía Nicaragua, para evadir la orden de captura internacional que tiene en su contra, emitida por su presunta participación en el financiamiento ilícito de la campaña de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. Ello valió para que el monopolio de ALBAVISIÓN emprendiera una campaña de desprestigio y difamación en contra de ‘elPeriódico’ y su presidente. Otro caso, más reciente todavía, sucedió en pleno VIERNES DE DOLORES, en la Ciudad Universitaria, zona 12, cuando las autoridades informaron y posiblemente, se confabularon para armar todo un montaje -mise en scène- de un supuesto robo de 80 computadoras, documentos e inclusive base de datos del Departamento de Cómputo de la Universidad. Hipótesis inicial, pero vienen las preguntas incómodas: ¿Cómo es posible que puedan robarse más de 80 computadoras de Rectoría y del nuevo y cuestionado edificio de la DIGA y que puedan salir del campus central de la Universidad sin que pase absolutamente nada? Todo lo anterior, sucedido cuando los estudiantes los habían ocupado.

¿Y la eficiente seguridad interna del campus universitario central -tan pregonada por Murphy Paiz, con policías de seguridad privada, botones de pánico y cámaras de seguridad en todas partes- dónde está? En suma, ¿será todo ello, toda una confabulación entre presos y sus funcionarios todavía en los cargos en la Usac? No pocas personas se preguntan. ¿Será otro nuevo ardid, del Pacto de Corruptos al interior de la tricentenaria, para inculpar a los estudiantes de la toma por este nuevo acto criminal? Y al mismo tiempo, exculparse de presentar la documentación correspondiente a la variedad de casos que se les imputan, en los juzgados, por el supuesto “robo” de tales documentos? Como ha sido costumbre, en medios del hampa, “echarle el muerto” a terceros… No creo que investigadores profesionales como lo que cuenta la FECI, no hayan pensado en esas posibilidades, ahora que se dice que investigan ese “reciente” robo…