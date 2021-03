El racismo que no es racismo

La tecnología alteró el modo de vivir y es de esperar, que subsistan las creencias y costumbres como el tarot, que a pesar de los avances científicos está sano y salvo en París, New York, Roma y Moscú. Lo mismo debería pasar con la pasión y las ilusiones, dejando intacta la esencia de la naturaleza humana en su auténtica dimensión, y que la visión del mundo y el sentimiento del tiempo en cada sociedad no se pierdan en vericuetos tecnológicos, dejándonos sin suspiros oportunos o inoportunos.

Antes, se enamoraba diciendo que chula estás María, sin sacar ronchas, hasta que para disminuir el poder del Estado inventaron los Derechos Humanos, limitando en forma exagerada una serie de conductas arropadas por la costumbre, formando parte de lo que sentimos y somos. Adiós chula, que chula estás, eran y son expresiones normales, graciosas. De repente, a los que le dicen chula a una mujer bonita, los acusan de racistas y, se les viene el mundo encima. Hay que tener cuidado. No vaya a ser el diablo que se atraviese una India chula, porque si le dice rechula por estar rebuena, corre el riesgo que lo claven y de propina, lo acusen de acoso sexual, metiéndolo al bote. Con la asociación de mujeres angustiadas de tercero coadyuvante en el proceso, sin ayuda de sus cuates ni de los maridos angustiados organizados, diciendo la gente: ya decía yo, ese tiene cara de pícaro. Sin faltar doña Zury y compañía limitada, pidiendo la pena de muerte para esos cabrones.

Nepomuceno, todólogo graduado en la U de Tepito, con un doctorado en ciencias bien ocultas y aspirante a rector, dice que la cosa está que arde, al grado que en la cantina de Juana la Chula, un día tomando unos cutos con llanta pache, le dijo a la mesera: estás rechula. Sacando ribete, al decir la dueña hecha una pantera, hágame el favor de leer bien el rótulo de la entrada don Nepo, si no quiere meterse en pedos. Mejor dígale rebonita y punto, le advirtió empurrada. El rótulo dice: CUIDADO CON LO QUE DICE Y TOCA. Evitando querellas con doncellas, Nepo dispuso abstenerse de echarle flores y para impresionar, siempre dice: sírvame un destilado etílico de mieles del cañaveral, homónimo de la nativa ancestral mesoamericana, subyugada bajo el colonialismo endémico pero que le gusta bailar el son, amalgamada con una infusión de hibiscus sabdariffa, cohabitando en un recipiente vítreo, con poliedros de H2O solidificada térmicamente. Ahorita le sirvo una Indita con Rosa de Jamaica en las rocas don Nepo, contesta limpia de vanidad, dejándolo baboso.

El problema es que los pobres hombres se van a morir de tristeza y ansiedad, al no poder decirle a María: chula de mis amores, te traigo estas flores porque no encontré mejores. Por el miedo a ser acusados de racistas y machistas, por lo que era una simple metida de mano consentida sin tanta bulla, y hoy es racismo y acoso sexual puro. Y como del amor al odio solo hay un pasito, si se descuida puede parar bailando despacito pero en el bote. Otros que andan risa y risa son los güicoyes, porque nadie quiere decir bonitos en vez de chulos. El alboroto se armó por no entender que hay mestizaje racial y cultural y que las costumbres no se disuelven de un plumazo, confundiendo creencias con ideas, pensando que pueden apagar el sincretismo de la cultura ancestral por decreto. Se equivocan. Historiadores dicen que las civilizaciones no son solo un sistema de valores. Son un mundo de formas y conductas, reglas y excepciones. La parte visible de una sociedad, sus instituciones, monumentos, ideas y cosas pero sobre todo, la invisible: las creencias, los sueños, deseos, miedos y costumbres.

A este paso, ya no se va a poder cantinear ni decir a una mujer, como estás de chula, please dame un chato. Dirá que la vacilan, con la intención de hacer un chatío en la oscurana, sin saber que solo piden vino tinto. Diferencias hay y son numerosas, pero nos une la chispa y el ingenio, sin sujetarnos a criterios sesgados y dogmáticos que no se acatan. Joya. El tiempo es el mejor escultor de la vida.