Empieza la Semana Santa, tiempos espirituales de gran significado, momentos de reflexión para todos, época de descanso también. Cada quien lo vive según sus creencias y valores. Son tiempos para la familia, de profundizar en el sentido de la vida y la importancia de nuestra actitud. Es momento, en ocasiones, para redefinir nuestro propósito y nuestras prioridades. Este último año todos hemos vivido momentos de temor y angustia. Un grupo grande han vivido la enfermedad de seres queridos, en la mayor parte han sido casos con la alegría de la recuperación y en otros, la tristeza de la partida. El trabajo no ha sido normal, en varios sectores con las labores muy afectadas por la pandemia, en otras por los cambios en los sistemas de trabajo o la disrupción de las nuevas tecnologías y en todo caso, tiempos difíciles de angustia o oportunidad, de acuerdo a la actitud con las cuales las enfrentemos.

Esta época nos recuerda que somos seres mortales, con virtudes y defectos. Nos ilustra que siempre ha habido quién está dispuesto a sacrificar su vida por el bienestar de los demás. Qué todos sufrimos con la partida de los seres queridos, pero qué si somos consecuentes con la fe, sabemos que parten hacia un mejor futuro. Qué ante el dolor y la tristeza, nos quedan los recuerdos de los grandes momentos y de las enseñanzas de quienes se nos adelantan en la partida. Qué la vida siempre fue mejor con el tiempo compartido, a pesar del dolor de la separación. Es una época para pensar menos en nosotros, y un poco más en los demás.

Vivir la vida con actitud positiva no significa ser iluso. Tampoco ignorar los peligros y la maldad que caracterizan a ciertos grupos y personas. No significa ignorar las realidades que debemos enfrentar, ni dejar de señalar lo que está mal y de apoyar las causas que buscan mejorar el presente y resolver el pasado. Vivir con actitud positiva es creer, confiar y actuar con que todo problema puede ser solucionado; todo desafío debe ser superado; el futuro será mejor que el pasado; y, lo más importante, el mal no tiene por qué ganar siempre, si nos unimos y los enfrentamos con convicción; el bien debe triunfar y el futuro será mejor, para nosotros y nuestra comunidades.

Vivir con actitud positiva significa ser capaces de evaluar en dónde estamos hoy, de definir donde aspiramos a estar en unos años y trazarnos el camino a seguir para alcanzar nuestras metas y lograr nuestros objetivos. Es también un tema de perseverancia y de convicción para no cejar en el empeño. Tanto si son metas personales, familiares, profesionales, espirituales o de servicio a nuestra comunidad; lo importante es la actitud con las que las enfrentemos. El mundo cambia alrededor de las personas que creen, visualizan y actúan para construir el futuro de lo que parece imposible pero que con su creatividad, tenacidad e innovación lo hacen posible. Este tiempo de reflexión debiese inspirarnos y convencernos que podemos ser mejores.