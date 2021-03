Carretera 4

En tres ocasiones anteriores he argumentado en este espacio, que debieran existir pocos deseos más vibrantes para un guatemalteco, que viajar dentro de Guatemala y conocer todos los rincones de este afortunado terruño. Más aún, sugería, en aquellas columnas, 12 viajes –uno por mes– a todas las esquinas del país para conocer sus valles, montañas, bosques nubosos y páramos. Agregaba que debido a que Guate no es muy extensa, estos viajes mensuales no requieren travesías muy largas y podrían bien completarse en un fin de semana ordinario, es decir, de sábado a domingo.

Les dejo, entonces, cinco destinos más:

Lomas de Tzununá

Hotel y restaurante con una de las mejores vistas del lago de Atitlán y sus volcanes, ubicado en Tzununá, posee un amplio menú guatemalteco que estoy seguro de que disfrutará.

Todos sus ingredientes son frescos y de calidad, lo mejor es que la mayoría de estos son obtenidos de los mercados locales y poseen su propia granja en su propiedad, con una variedad de productos como hierbas, huevos, café y mucho más para que pueda consumir todos sus platillos del menú frescos y saludables. Y, si lo desea, al consumir puede disfrutar de su piscina totalmente gratis.

Isla Verde

Es un increíble restaurante; ofrece increíbles y deliciosas opciones de comida. Este maravilloso lugar se encuentra ubicado a orillas del lago de Atitlán, en San Pedro La Laguna.

Acá podrá encontrar bebidas refrescantes, platos para compartir y una vista al lago única. Y entre sus servicios puede adquirir su propio café guatemalteco por libra.

Restaurante Sababa

Cuenta con una gran variedad de platos distintos, con ingredientes y sabores frescos. Ahí podrá encontrar deliciosos desayunos muy nutritivos y almuerzos con platos fuertes y ensaladas, incluso ricos postres.

Es muy conocido por su magnífica vista e instalaciones que harán de su visita una experiencia memorable y definitivamente le dará deseos de querer volver más de una vez. Está también ubicado en San Pedro La Laguna.

Ram Tzul, Baja Verapaz

Si su sueño es alejarse de la ciudad y vivir la experiencia de pasar una noche entre el bosque, este ecohotel es el indicado para usted.

Cuenta con unas vistas panorámicas excepcionales a las montañas del bosque nuboso, sus habitaciones son cómodas, seguras y las rodea una paz incomparable.

Le recomiendo pasear por la reserva y visitar la enorme catarata Rubel Chaim de 60 m. de altura, además visite las pozas, ríos y bosques. Esta reserva tiene como objetivo la conservación de especies que son de gran importancia para la región.

Además, cuenta con un restaurante y bar en la construcción de bambú más grande de Centroamérica.

Laguna Chichoy

Un ecoparque y finca que incluyen actividades como caminar y pasear por sus increíbles senderos, puede hacer pesca en su bella laguna que se alimenta de los manantiales en la montaña cercana, también puede preparar con su familia, amigos o pareja un pícnic en el área dedicada. Puede acampar al aire libre con su propio equipo, la temperatura suele bajar considerablemente, así que debe de estar preparado.

Espero que esta semana le dé chance de explorar un poco de este hermoso país y avance en aquel anhelado deseo de enriquecer la vida al acumular experiencias antes que posesiones.