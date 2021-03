Crímenes que no podemos ni debemos olvidar

Si usted no lo sabía o ya lo olvidó voy a recordarle un sangriento hecho criminal que marcó la historia de Guatemala, pero que nadie menciona, porque de eso no se habla. Fue en nuestro país que por primera vez en la historia se asesinó a un embajador de Estados Unidos de América. Esto sucedió el día 28 de agosto de 1968 y lo que pasó fue que terroristas de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) emboscaron y mataron al embajador John Gordon Mein. Increíble, espantoso acto de cobardía que los asesinos justificaron como algo sin importancia.

Les voy a recordar cómo se dieron los hechos. El Embajador acababa de salir de su residencia, en la 20 calle de la zona 10, después de un almuerzo en honor a un especialista del Departamento de Estado. Viajaba en el asiento de atrás de su Cadillac, inexplicablemente no blindado, acompañado solamente de su chofer que viajaba increíblemente desarmado. Iban de Sur a Norte en la avenida de la Reforma. Intempestivamente un pequeño carro Toyota los interceptó, mientras otro, un Buick les bloqueo por atrás y de ambos carros bajo un grupo armado con ametralladoras. Amenazaron al Embajador y violentamente lo bajaron del Cadillac, él instintivamente intentó huir y corrió, en ese momento los asesinos accionaron sus armas matándolo casi inmediatamente en medio de la calle donde cayó, quedando en un charco de sangre.

Años después, según la Comisión de Esclarecimiento Histórico, lo que sucedió fue que un terrorista (Ramiro Díaz), que dirigía la “resistencia de la ciudad”, fue quien dirigió el operativo para secuestrar al Embajador norteamericano, y así poder canjearlo por el terrorista Carlos Ordóñez, alias ‘Camilo Sánchez’, quien había sido capturado. En el operativo terrorista resultó asesinado John Gordon Mein (1913-1968), quien era diplomático de carrera, graduado de la Universidad de Georgetown, casado con Elizabeth Clay Mein.

Como esta parte de nuestra historia no se enseña ni en escuelas ni en universidades, es necesario que los jóvenes sepan que las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) de las que fue su último “comandante” Jorge Ismael Soto, alias ‘Pablo Monsanto’, (quien a propósito les recuerdo asesoró al gobierno de la UNE), y que junto con el partido comunista denominado Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) dirigido por Ricardo Rosales, alias ‘Carlos González’, quienes con la facción llamada Organización del Pueblo en Armas (ORPA), encabezada por Rodrigo Asturias, alias ‘Gaspar Ilom’ y el llamado Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), cuyo “comandante” fue Ricardo Ramírez de León, alias ‘Rolando Morán’, conformaron la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Pues bien, los de las FAR asesinaron cobardemente al embajador John Gordon Mein, poniendo a Guatemala como un país de salvajes. Hoy inexplicablemente pareciera que Estados Unidos ya olvidó el crimen. ¿Es que acaso no tiene importancia la vida de un ser humano porque es la de uno solo? ¿Usted qué diría si el asesinato fuera el de su madre o su hijo? (Continuará)

P. S.: Ojalá que la diputada demócrata Norma Torres lea esto y deje de estar felicitando a quienes integraron la guerrilla que asesinó a su embajador.