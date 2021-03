“Antigua”: la canción poco conocida (VII parte)

Posteriormente, el Bulín 33 se trasladó casi enfrente de la iglesia de San Ignacio de Loyola, sitio que fue originalmente el campus de la Universidad Rafael Landívar, de los jesuitas en Guatemala. Hoy se conoce como el bulevar Los Próceres, muy cerca de Gourmet Center, que fuera construido sobre el hermoso campo de futbol, que quedaba en los alrededores del famoso Bulín. Allí, en ese campo de fut, se estrelló una noche el avión que piloteaba el capitán Víctor Manuel Barrios, a quien Manuel José Arce Leal le escribió: “El Capitán Barrios le entrega sus alas a Juan Salvador Gaviota”. En el famoso Bulín 33 pasaron desde poetas, guitarristas, cantantes, declamadores, bohemios, profesionales distinguidos y otros no tanto, y estudiantes holgados. De exitosos empresarios honestos hasta otros no tanto. La mayoría, aficionados a Baco. Se decía que estuvieron Otto René Castillo, el gran poeta quetzalteco, autor de ‘Vamos patria a caminar, yo te acompaño’, lo mismo que el ganador del Premio Nacional de Poesía Argentina, Manuel de J. Castilla, ‘el Barbudo’, reconocidos cantantes del país sudamericano como Alberto Cortez y Facundo Cabral. También lo hicieron muchos guitarristas, nacionales y extranjeros, como don Danilo Rivera, ‘el Sapo’ Medrano y Los Cuatro del Sur. Karim May recuerda haber escuchado en la casa de ‘Polito’, a uno de los mejores guitarristas del mundo: el paraguayo Cayo Sila Godoy, que había llegado a Centroamérica en busca de los pasos y las huellas de Agustín Pío Barrios (Paraguay, 1885-San Salvador, 1944); el famoso Nitsunga Mangoré, quien vivió y murió en El Salvador, en donde también dejó escuela guitarrística. Para quien no sepa, Barrios Mangoré fue un virtuoso de la guitarra clásica y compositor, uno de los más prolijos de la guitarra española. Posteriormente lo harían Las Voces del Plata y los Charango Vera, ‘Cacho’ y ‘Lito’. Y también Óscar Rodríguez, que era guitarrista y cantante uruguayo y ‘el Papi’ Basaldúa, que es un arpista paraguayo. Jorge Palmieri, el mentado periodista, ya fallecido, en una oportunidad me abordó en el restaurante La Media Cancha, que fuera al inicio de Mario Ferreti, el comentarista de futbol de origen italiano y posteriormente y hasta hoy del exjugador de futbol argentino, Omar Sansogni, para felicitarme por unas columnas que publiqué sobre El Bulín 33. Me dijo que había sido habitué de tan maravilloso lugar y que ‘Polo’ y ‘el Chino’ eran almas gemelas y que habían venido de otro planeta. Y a seguir, hay que preguntarse: ¿Quién fue Aníbal Benítez? Hermano mayor de Rodolfo, guitarrista y cantante. También argentino. Vino al país para colaborar en el emprendimiento del restaurante y bar La Querencia y fue parte de Los Cuatro del Sur y de Las Voces del Plata. Yo recuerdo que la madre de los Benítez, doña Ramona vino a Guatemala y vivió un tiempo en la casa del ‘Chino’ Carrera, en la zona 13, bajo los cuidados de su esposa y madrina mía, Josefina ‘Pinita’ Aragón González de Carrera. Dice Carlos Enrique Carrera Aragón, que Aníbal se murió de la tristeza por la muerte de su hermano menor, cuatro días después del deceso de Rodolfo.