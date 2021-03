Otro desastre de la Unión Europea

Hace una semana se reportaron 30 casos de coágulos de sangre en personas que habían recibido una vacuna de AstraZeneca. Esos 30 casos fueron suficientes para los flamantes líderes políticos de varios países de la Unión Europea (UE) frenaran la administración de dichas vacunas en sus ciudadanos. Esta medida generó un atraso en las proyecciones de personas vacunadas que resultará en más tiempo de confinamiento, que de por sí es el más estricto en el mundo, pero aún más peligrosos es la cantidad de vidas que se han puesto en riesgo.

Lo que los líderes de distintos países no aclararon es que los 30 casos se dieron entre 5 millones de pacientes y probablemente por condiciones no asociadas a la vacuna. En otras palabras, la decisión de frenar la administración de vacunas AstraZeneca no tuvo ningún fundamento científico. Aparte de esto, las dosis que solicitaron de otras farmacéuticas fueron bajas comparadas con países como Estados Unidos y el Reino Unido. En comparación, hasta el 17 de marzo, apenas 7.9 por ciento de ciudadanos de la UE han recibido al menos una dosis de vacunas comparado con 21.7 por ciento de estadounidenses y 37.2 por ciento de británicos.

Ahora la UE ha iniciado a presionar a varias farmacéuticas a que les aceleren la entrega de vacunas, sin tomar en cuenta que no son los únicos clientes. Pero si esta presión llega a ser efectiva pueda que varios países en vías de desarrollo tengan que esperar o quedarse sin vacunas y todo por otro fracaso de políticos europeos. El tema es tan bochornoso que, debido a que la vacuna AstraZeneca es de una compañía anglo-sueca, funcionarios de la UE han amenazado con demandar al Reino Unido porque la compañía supuestamente dio prioridad a los británicos y no a los europeos, despertando las heridas que obviamente no han cerrado para los políticos de Bruselas por el tema del Brexit. Ahora la UE busca prohibir exportaciones de vacunas producidas en cualquiera de los países miembros si estos países no le venden parte de su producción de vacunas a la UE. Esto sin importar cualquier tipo de contratos previamente hechos que es el principal berrinche que la UE está haciendo contra AstraZeneca y que ahora pretende que no cumpla con otros contratos para entregarles vacunas a la unión.

El problema de la pandemia mundial es severo y los efectos de la geopolítica de las vacunas empiezan a florecer. Pero más allá de la pandemia y las vacunas, el verdadero problema son los políticos que toman decisiones basadas en sus prejuicios y sesgos políticos. La salud de las personas no puede ni debe estar sujeta a decisiones irracionales que carecen de datos científicos. Lamentablemente, en el caso de la UE parece que los mismos personajes que hicieron de Brexit un desastre innecesario ahora lo están haciendo con la administración de vacunas, y así como el Brexit no toman en cuenta los intereses de sus ciudadanos, pero esta vez pareciera que tampoco les importan sus vidas.