¿CICIG 2.0 o “deus ex machina”?

“Estados Unidos creará una fuerza de tarea regional anticorrupción que robustezca la prosperidad, la institucionalidad y la dignidad en Honduras, El Salvador y Guatemala”, informa ‘Proceso Digital’.

Coincido con quienes identifican que la delincuencia organizada y la corrupción del sector público son ejes del deterioro del Istmo. Coincido con quienes estiman que los responsables de aquel tipo de delincuencia y los involucrados en actos venales deben enfrentar las consecuencias jurídicas de sus acciones. Pero dicho lo anterior insisto en que, para ello, deben ser eliminadas las fuentes de corrupción y las condiciones atractivas para las mafias. Insisto en que de poco sirve perseguir, meter presos y quitarles visas a los mafiosos y corruptos, si el Estado es una piñata y los “bisnes” al amparo del poder están a la orden del día.

Dicho lo anterior, ¿en serio? ¿Una fuerza de tarea externa para robustecer la prosperidad, la institucionalidad y la dignidad? ¿Cómo se puede -en cuanto no sea como lo hicieron en Alemania y en Japón después de la Segunda Guerra Mundial- imponer una visión particular de prosperidad, institucionalidad y dignidad por medio de una fuerza de tarea? Por cierto que el concepto de fuerza de tarea tiene origen militar; y se refiere a un tipo de unidad temporal, establecida para trabajar en una operación o misión concreta, y que se disuelve una vez finalizada su misión. ¿Puede una unidad política venir e imponer su visión de prosperidad, institucionalidad y dignidad? ¿Sobrevivirán la dignidad y la institucionalidad guatemaltecas a una CICIG 2.0? ¿Qué opinan los que siempre están gritando ‘Yankees go home’? ¿Esta vez no se aplica, como sí se aplicó en 1944 y en 1920; pero no en 1954?

Agradezco la buena intención; pero, ¿quién nos cuida de los guardianes? ​Tengo dudas acerca de si el remedio contra las mafias y los corruptos es un ‘deus ex machina’; una fuerza de tarea que desde afuera y al margen la voluntad y el control de los electores y tributarios venga a repartir cinchazos. Sobre todo si no se acaba con las fuentes de corrupción y con las oportunidades políticas para las mafias.

