Circunstancias internas y externas

Las noticias de interés nacional son entre otras: el fracaso de la vacunación, la suspensión de clases, la propuesta de una fuerza de tarea anticorrupción, el frustrado arribo de tres importantes funcionarios estadounidenses, que venían a compartir la preocupación de su Gobierno por la seguridad y la justicia e imagino, que también la forma como quedó integrada la Corte de Constitucionalidad; cuyos efectos colaterales evidencian lo influenciado, perverso y traumático proceso de elección de sus magistrados, el cual deja provisionalmente en la cárcel a un exrector, un rector en funciones de la Universidad de San Carlos y a varios abogados.

En el ámbito internacional preocupa a los guatemaltecos el incremento del consumo de drogas en Norteamérica, por el impacto criminal que genera en nuestro país, toda vez que aumenta la movilización de la droga por la vía aérea y marítima desde los países productores hacia C. A. y posteriormente movilizada a través de México hacia el mercado norteamericano. También estamos consternados por las matanzas de Atlanta y de Boulder, Colorado, acciones generalmente relacionadas con la droga y armas. Por otro lado, nos congratula la aprobación del proyecto de ley que beneficiará a los llamados “dreamers” y el TPS por la Cámara Baja de su país, que indudablemente beneficiará a algunos guatemaltecos. Asimismo, por el despliegue de fuerzas mexicanas al mando del general Vicente Antonio Hernández, en la frontera México-Guatemala.

Y, con relación al interés de EE. UU., es oportuno asegurarles que su preocupación, no es mayor que la de los guatemaltecos (as); por estar sujetos a ser víctimas de los fallos de la Corte de Constitucionalidad y de jueces corruptos o incapaces. Para ejemplo sirva la sentencia de la CC, en el caso de la mina San Rafael, ampliamente explicado por el licenciado Asencio Aguirre, en su artículo dominical ‘“Cuando se violan los derechos humanos, en nombre de los derechos humanos”’: “…Al no adoptar la doctrina de la proporcionalidad tan prevalente hoy día, la alta Corte ignoró que el individuo va primero y no puede sufrir la arbitrariedad de perder su trabajo por orden de una autoridad que no tomó en cuenta sus derechos económicos y los beneficios que el Estado y las municipalidades dejaron de percibir para beneficiar a su comunidad. Esta no es la manera de apoyar al Triángulo Norte de Centroamérica, para evitar caravanas y brincos a muros” (‘elPeriodico’).