Agua: recurso vital

El agua es un recurso natural esencial para mantener la vida en el planeta, imprescindible para el desarrollo de las sociedades. En el caso de Guatemala, los indicadores de manejo de los recursos hídricos muestran resultados negativos; las prácticas de utilización han sido extractivas y no de conservación, situación que no permite la sostenibilidad del recurso. La demanda sobre el líquido vital se ha incrementado, factores tales como el desmesurado crecimiento poblacional, el cambio climático y la mala gestión del recurso han contribuido a su agotamiento y contaminación.

El agua es un bien público y un derecho del ciudadano, ya lo mencionó en una conferencia en el 2011 Al Gore, exvicepresidente de los Estados Unidos, en forma concluyente: “El derecho del agua es un asunto de ética y moral, un compromiso que no se debe postergar y que debemos actuar rápidamente, ya que las nuevas generaciones nos van a hacer la pregunta de por qué no hicimos nada”.

Guatemala, a pesar de ser un país superavitario en recursos hídricos, adolece de grandes carencias en materia de suministro de agua potable. De acuerdo al Informe Final de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (Segeplan 2015) indicaba que para el año 2014 el 76.3 por ciento de la población guatemalteca contaba con acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua potable. En cuanto a la calidad del agua, Guatemala está considerado entre los países con menor nivel de tratamiento de aguas residuales, ya que se estima que solo el 5 por ciento es tratado.

Se ha carecido de una visión a largo plazo del tema de suministro de agua. El último proyecto importante de introducción de agua potable a la ciudad -Xayá-Pixcayá- data del año 1978, fuente que provee el 40 por ciento de la actual demanda. Desarrollos como este son indispensables, sin embargo su costo es muy elevado y tiene que ser emprendido de manera conjunta entre gobierno central y municipalidades. Continuar con la recurrente política de perforación de pozos no resuelve el problema de fondo, pues el manto freático disminuye año con año y las áreas de recarga hídrica desaparecen por la tala inmoderada de praderas, barrancos y montañas.

En Guatemala, a pesar de disponer de grandes fuentes de recursos hídricos, no se pueden suministrar a toda la población en la cantidad y calidad necesarias. La degradación del medioambiente es evidente, la contaminación de las cuencas, ríos y cuerpos de agua es alarmante; los lagos de Amatitlán y Atitlán desfallecen como consecuencia de ello. Por tanto, se hace indispensable velar por el derecho al acceso y uso del agua a toda la población, así como de un marco legal que procure el saneamiento y reutilización del recurso a fin de preservarlo.

Esto no puede esperar, el cambio climático es evidente. No cuidar los recursos naturales está llevando a que no haya recarga hídrica que ya provoca escasez del recurso. Un pueblo puede vivir sin paz, pero no sin agua. Ese es el tema y hay que abordarlo.