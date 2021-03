La Antigua siempre sorprende

La Antigua siempre da sorpresas. Esta vez ha sido una muy agradable por lo inesperada y creativa que ha sido. Demuestra que mucho se puede realizar cuando se deja volar la imaginación y no se la deja a nivel de gallinero. Mis aplausos para este proyecto y sus creadores y forjadores. Vayamos al encuentro de los artistas y de la obra.

Me refiero al recorrido de la Santa Pasión que, en muy pequeños grupos, con medidas de higiene y distanciamiento social, se puede ver en la Casa del Superintendente del Real Palacio de los Capitanes, que reunió a escultores, talladores, carpinteros, artesanos, altareros, sastres y otros artistas de la plástica y pintura para recrear a escala 12 escenas de la Pasión. Algunas de estas estampas reúnen a muchos personajes históricos, con rostros, manos y pies tallados en madera y ropaje de tela, de 45 centímetros de alto cada uno. En la Antigua, la pandemia no le ganó el pulso a la expresión de arte, que este año se expresa en este recorrido hasta el Gólgota y la Resurrección.

Disfruté y admiré mucho el cuidado minucioso y realista de todas las estampas, con escenarios detallistas, como por ejemplo, el artesonado del recinto de ‘La Noche de la Cena’. Después del recorrido, pensé que para esta Semana Santa las gravileas se vistieron de morado con un doble botón, el segundo, sin duda, fue el de esta exposición.

El coordinador del recorrido fue el arquitecto José Miguel Asturias Sueiras, graduado de la Unis, quien en pequeña escala ha venido realizando escenas de la Navidad, en el Nacimiento San Carlos, en la Antigua. Ahora la idea cobró vuelo para hacerlo en grande con escenas de la Pasión y Resurrección de Jesucristo. Pero, aunque la idea es importante también lo fue igual reunir a artistas y artesanos, de mano de obra proverbial en el mundo por su calidad, para realizar el recorrido, que es una obra de arte colectiva. La exposición no solo es visual porque también tiene narración, apegada al relato bíblico. Aunque no hay espacio para mencionar a todos los artistas, me limito a recordar a algunos de ellos: Juan Carlos Santiago (encarnado de imágenes, colocación y vestiduras), Alfredo y Raúl Toledo (artistas de la fibra y resina), Geovany García (escultor de las imágenes principales), Juan Carlos Cano (flores y arbustos y frutos artesanales), Gustavo Morales (pinturas de telones y cielos), Hugo de León (repujado de uniforme de soldados romanos, de judíos y resplandores), Gerson David Pineda Batz (bordado de túnicas en hilos metálicos), Gabriel y Emanuel Hernández y Pedro Ocampo (artistas de trabajo en duroport) Antonio Rodil y Karly de Rodríguez (escritura histórica del guion), Joshua Coronado y el equipo de Eventos Católicos (locución y edición del audio principal). Y muchos más. Felicitaciones a todos los creadores y forjadores de estas estampas de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, y a la empresa antigüeña de construcción ‘Structura’, que, en parte, sufragó los gastos del montaje inédito. En Guatemala hay muchos esfuerzos que aplaudir. Y yo lo hago hoy con entusiasmo.

Poema de Miguel Ángel Asturias

Como este es mi último artículo previo a la Semana Mayor, quiero terminarlo con un poema que Miguel Ángel Asturias escribió en Argentina en 1948, el cual en su momento fue publicado en el extinto diario ‘El Imparcial’, en su famosa sección cultural que dirigía César Brañas. Este poema de Asturias, que se suma a otros del autor relacionados con la Pasión de Cristo, dice así:

Jesús, cielo del cielo

La hojas no se van, las lleva el viento

y el árbol que se queda solo y cruento

abona con sus lágrimas y lamento

la noche ya sin fin del firmamento.

¡Dadme tu soledad, Señor, tu aliento!

¡Dadme tu soledad de pensamiento!

¡Dadme tu soledad de sentimiento!

¡Dadme tu soledad en el tormento!

Te quejaste con labios de criatura

de tu abandono, torturado en potros,

y luego perdonaste con dulzura

bajo lluvia de espinas en el pelo.

La vida ¿qué será para nosotros?,

si fue cruz para ti, cielo del cielo.

Buenos Aires

Semana Santa, 1948

