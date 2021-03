La vacuna universal

La política orienta al hombre y la religión lo cambia, máxima vigente de dos polos fragmentados y erosionados por la debilidad humana, complementados a la entrada o la salida haciéndole falta a un mundo desintegrado para subsistir en la modernidad. Siendo saludable que la informática recoja el pensamiento y la experiencia de forma impecable, simplificando el acceso al conocimiento y extender el horizonte social sin más limitaciones que la voluntad y la imaginación, lejos del racismo, la exclusión y otros desechos sociales que no se corresponden con el avance científico y su aplicación actual. Cediendo los dogmas subordinados a la realidad, a la determinación de otra época de ocultar la naturaleza histórica de los pueblos, empezando los ciegos a mirar y creer en la justicia y solidaridad. Con la resistencia de los integristas, vacunados para no fijarse que la gente se muere sin avisar y sin seguir siendo filántropos de lo ajeno, con la emoción agrietada de dar sin recibir, esencia de la caridad verdadera perdida por arte de magia, al surgir los políticos y desbaratarlo todo iniciando otra vacunación masiva a diestra y siniestra, en la mente de los incautos. Viendo desorientados desaparecer la humilde verdad en un mar de mentiras, dolor y miedo en los cuatro puntos cardinales, sin ser una percepción imaginaria el perpetuo engaño y la contradicción que vivimos de una política sin políticos, fruto del excesivo poder de las elites que ya empiezan a ver micos aparejados…

Un espectáculo en el que la orquesta es dirigida por encargo sin ideología ni una conducta moral tersa, volviendo la democracia un burdel sin importar las consecuencias de vivir con arte y engaño la mitad del año y con engaño y arte la otra parte, haciendo ejercicios de rehabilitación social en el poder sin saber ni aprender a ejercerlo, vendiendo a su abuela por cincuenta pesos y que la gente pierda el sueño sin conciliarlo, el resto de su vida. Y por necesidad, millones emigren a la tierra prometida del Tío Sam, dándose cuenta que no todo lo que huele a incienso es divino, asimilando la diferencia de vivir en un país de leyes, no de hombres ni de nombres sin interpretarlas a su antojo, ni situar la moral por encima del derecho. Preguntando por qué motivo o razón, los santos y justos varones dueños de estos pueblos de Dios son superiores a la Ley sin respetarla, junto con una piara de sicofantes unidos al coro en el solsticio de invierno o de verano pervirtiendo la judicatura sin inmutarse, designando políticos y maromeros en cargos reservados a profesionales esclarecidos, pasándose por el arco del triunfo los valores y las reglas de la coexistencia pacífica, contaminando y relegando la justicia con desdén. Estulticia por la que en su momento pagarán un elevado precio.

En este pueblo elegido, hace rato que vacunaron a todos torciéndoles y enderezándoles la vida al derecho y al revés, al nacer, crecer, educarse, multiplicarse, enfermarse, curarse en el hospital o irse con pancho a la funeraria y al camposanto de los mismos dueños de la filarmónica y ahora de la Corte Celestial -CC-, sin ser sujetos de su destino. Pueblos con mandatarios que tienen cara de papa de la que se come y el único esfuerzo que hacen para gobernar es meter la pata a cada rato, siendo una amenaza para la democracia al distorsionarla identificados con el poder paralelo, que manda y no suplica, error reiterado que lleva al abismo sin aprender la lección histórica que la política no es un artículo de fe, ni entender que la realidad les cerró el paso y los vacunados serán ellos por cortesía de su codicia y la inteligencia artificial. Logrando el milagro que la gente crea solo lo que mira y que el camino y los sueños son diferentes, al cambiar la tecnología la sociedad sin violencia. Es cuestión de tiempo. Mientras, sueñan con los ojos abiertos pareciendo bobos dando ‘mento’, sin aguantar las barbaridades de los políticos matreros que de tanto joder serán sustituidos por robots y terminar la farsa moliendo café verde en el tambo… Joya. Más vale ganar un amigo que tener la razón.

Mento. Reverencia con las manos entrelazadas.