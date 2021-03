Hay que reformar la Constitución

Vivimos en un país en el que aunque siete de cada diez guatemaltecos habría querido que la CICIG no fuera expulsada, nuestro “democrático” régimen político la expulsó. Si se convocara a un referendo para ratificar a la nueva magistratura de la CC, me atrevería a apostar que habría que repetir el proceso de selección y nominación de los actuales magistrados. Nuestra “elección” de “mandatarios” para el Ejecutivo, por otra parte, pasa previamente por un sucio y alambicado proceso de zancadillas que termina dándonos a escoger “de los males, el menor”. Para el Legislativo, nos ofrecen un “menú de desconocidos”, que junto a los alcaldes, se “cocinan” con adjudicaciones dubitables por un impunemente opaco TSE. Y son los encumbrados a estos dos organismos y un par de cuestionables grupos arrimados, quienes, con esos poco fiables orígenes, nos recetan a las más altas cortes del Organismo Judicial. Vivimos en un régimen en el que la función misma del Estado es violentada a ojos vista, solo excepcionalmente con alguna consecuencia: piense usted, por ejemplo, en algo tan loable como la misión de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (AMSA), que en vez de utilizar los duramente extraídos recursos del pueblo para preservar esa maravillosa herencia natural, sirvió para enriquecer burda e ilegítimamente al hermano de la Vicepresidenta de turno y a sus compinches… ‘hasta que lo descubrió la’ -ahora expulsada– ‘CICIG’. Por la vía de (1) las “plazas fantasma”, (2) el sobreprecio en toda compra de suministros (bienes o servicios) y (3) ‘la exacción’ “para agilizar” una miríada de artificiosos requisitos “legales” en casi todas nuestras actividades cotidianas, en general, el “servicio público” se ha convertido en un descarado mecanismo para enriquecer a mediocres y tramposos a costillas del contribuyente. Y para que con esos recursos millonarios y coaligados al crimen organizado, estas oscuras bandas se constituyan, poco a poco (como en Honduras) en inexpugnables mafias ¡a cargo del destino nacional! Si también tomamos en cuenta a las opacas “asignaciones constitucionales” (a la Usac, a las municipalidades, a Deporte y la Recreación, etc.), podemos estimar que ‘entre uno de cada tres y uno de cada dos quetzales que se le extraen a los contribuyentes, va a parar a los bolsillos de esa extendida casta parasitaria’ y no a los fines legítimos de un gobierno democrático…

Pero lo peor del caso es que esas amorfas coaliciones de “ladrones de corbata” -con el tácito y a veces el explícito apoyo de nuestras elites pacatas y ultraconservadoras- ‘tienen en Guatemala las llaves de acceso al poder del régimen… y no reformarán el sistema’ “por las buenas”, ‘porque son los beneficiarios directos del mismo. Todo esto ocurre, en esencia, porque “las reglas de juego” están diseñadas para que las verdaderas corrientes de opinión de la ciudadanía, no estén realmente representadas en el gobierno’. Cualquier liderazgo “fresco” es cortado de tajo “antes de florecer”… Es así como se ha impuesto la voluntad de “la mayoría de la minoría” sobre el consenso nacional, a pesar de que en Guatemala se supone existe un acuerdo entre gobernantes y gobernados, un “contrato social”. Eso se entiende que debería ser la Constitución, la explicitación del “pacto social”, ese que postula que ‘los gobernantes no pueden actuar en lo público, sin la expresa anuencia de los gobernados’. Obviamente, ciudadano, nos han dado “gato por liebre”: el contrato social guatemalteco está lleno de trampas que una legión de güisaches ha ido metiéndole para impedir que prevalezca el bien común y que la mayoría de los ciudadanos estén realmente protegidos por la institucionalidad republicana. No es casualidad: examinemos, en apretada síntesis, cómo llegamos a nuestra actual “Carta Magna”.

No da el espacio de una columna periodística para mucha más explicación. Pero baste decir que nuestra República no funciona bien y que los auténticos liberales no debemos permitir que únicamente los neomarxistas se atribuyan ‘el deseo de reformarla de raíz’. Si la resistencia ciudadana no logra imaginar soluciones, podríamos terminar sin país. No estoy llamando a “pegarle fuego al almacén”, ciudadano. Estoy diciendo que si no exterminamos a las ratas y no reparamos el cableado eléctrico, podríamos un día despertar “con el almacén en llamas”…