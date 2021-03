Gilberto Escriba: centenario de Isabela, la “Chabela” de Dolores de la Facultad de Ciencias Económicas de la Usac

Este año se conmemoran los 100 años de la creación por “PAN” Martínez Sobral, de la Chabela, la novia inalcanzable, la utópica, la mujer guerrera y altiva, icono de todas las generaciones de huelgueros de dolores de nuestra también sufrida Universidad de San Carlos de Guatemala, por tanto desgraciado, que ahora incluye a varios rectores recientes. A pesar de vieja, siempre sigue buena, sonriente, iconoclasta e irreverente. Bailarina y bailadoraza. Chonguenguera, siempre arrejuntando pino. Junto al vibrar de las marimbas en estos cien años, desde la famosa de don ‘Andresito’, la venerable orquesta del Chato Lobos, la del “Viejo del Pito”, la Tropical Columbia, la de los Velásquez, que nos acompañaba en las fiestas del venerable hermano, Doctor Roberto Orellana y de Chita, su esposa, allá en Las Terrazas y naturalmente la marimba de El Portalito, que nos acompañó en la pírrica victoria en el derrumbe de la guayaba del chafarote de Otto Pérez Molina y de la Villana, la “Greedy” insaciable de la Baldetti, que en Santa Teresa está y que allí debe quedarse hasta el final de los siglos de los siglos, amén. Con su amplia sonrisa, LA CHABELA, siempre esta irreverente y contenta. Es gritona, ‘cuál Quijote Chapín’, continua recordándonos que “Aquí está tu son, Chabela” y que a pesar de ser de un pueblo oprimido y reprimido, todavía confía en que no perdamos la esperanza de ver a Guatemala liberada del Pacto de Corruptos, y de más hierbas venenosas y malignas, sin dictaduras y con democracia. Pedimos tu intersección directa ante el Colochón para que nos haga el milagrito que Jimmy Morales y que muy pronto todos los corruptos y demás secuaces les hagan compañía en el bote. Y que acompañen a Carlos Estuardo Gálvez Barrios y a Murphy Paiz Recinos, en las cárceles de mayor seguridad del país, que no parezcan salas vip de hoteles 5 estrellas. ‘Te lo rogamos, Señora’. Y yo, en lo personal te pido por el eterno descanso y gozo de su alma de mi compañerito de estudios, el nunca bien ponderado Gilberto Escriba, muchacho estudioso, vencedor de todas las adversidades para poder ser un economista, de renombre, por sus ejecutorias a favor de nuestro pueblo y que todavía siendo un estudiante lo demostró. No tuvo las mejores condiciones de estudio, como las tuve yo y otro montón de entonces patojos, que estudiamos economía política que ahora ya peinamos pocos pelos, algunos llenos de tiza blanca como la de los viejos yesos que usábamos en los pizarrones.

Sí, yo fui testigo. Gilberto encabezó disfrazado de LA CHABELA abriendo el desfile de la Huelga de Dolores de la Facultad de Ciencias Económicas, en los años en los que fuimos estudiantes en la década de los setenta del siglo pasado. Alto y garboso, este jalapaneco morusho, acompañaba con su baile, la alegría de ser estudiante universitario, con orgullo y carisma. Transmitía el gozo de ser joven, digno, responsable con el devenir histórico propio y de nuestro sufrido pueblo. Y por esas luchas, pagó con su vida, en este país de traidores. Los viernes por la noche, habiendo regresado a la casa de la Facultad, sonaba el timbre de la casona de mis viejos, como a las nueve de la noche y veía por el amplio ventanal de la sala que era Gilberto que llegaba a traer las copias de mis cuadernos y a prestarme mis libros que mi padre me compraba, para fotocopiarlos en su escondite clandestino. Al día siguiente, a no más llegar las once de la mañana, las copias habían sido realizadas y mis cuadernos y libros devueltos, sin ningún daño. Un día mi madre, con su bondad, me preguntó: ¿Quién es ese muchacho que viene a buscarte y que te presta tus libros? Parco contesté, un mi cuate de la Facultad, que a veces no puede llegar a estudiar. Mentía, debí contestarle con la verdad, con la misma bondad, con que fuera hecha la pregunta: ES EL MEJOR ESTUDIANTE DE LA FACULTAD, MAMÁ Y EL MÁS LEAL Y CONSECUENTE. “Y vos que te creías el mejor de todo el mundo…”. Hay Dios…, Gilberto, de acuerdo al DIARIO MILITAR, fue capturado en una cafetería de Mazatenango por la G2 y fue ejecutado sin juicio y desaparecido sus restos mortales hasta hoy. Gracias, Mauro Calanchina por la foto de Gilberto en plena acción. Dale un fuerte abrazo de mi parte en la eternidad.