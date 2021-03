Nueve tendencias en comunicación

Al empezar este análisis buscamos que fuera una experiencia enriquecedora, por lo que no pretende ser una experiencia astrológica, sino proponer algunos puntos de partida encontrados y sentimos que son de mucho valor tanto como ecosistema de comunicación, como para otros medios y marcas.

En Untold creemos en la colaboración, y en estas tendencias podemos ver la necesidad y el potencial de un futuro colaborativo y cocreado, así que invitamos a recibir feedback y que sean de aporte para quien lo lea.

Podemos ver cómo se abordan desde temas más blandos –pero no por eso menos necesarios–, como empatía, cultura y voz, hasta temas de mayor innovación tecnológica, como GTP3 y synthetic media. Esta conjunción es necesaria ya que la innovación sigue avanzado y a mayor velocidad, pero hoy también nos exige mirar al otrx, escucharlx; las nuevas tecnologías están en línea con esto. En definitiva, nos necesitamos: el futuro es lo que empezamos a construir hoy.

La investigación

2020 fue un punto de inflexión en todo y para todo el mundo. La pandemia irrumpió en nuestras vidas y de repente todo cambió: relaciones, hábitos, comportamientos y modelos. Y la industria de comunicación no es ajena a este contexto. Las tendencias en comunicación ya existentes se aceleraron, dando lugar a otras que ni imaginábamos.

Desde Untold te proponemos descubrir las nueve a tener en cuenta en este 2021.

Empatía más allá del propósito

Hace tiempo que venimos hablando sobre si las marcas deben tomar o no postura en determinados temas y los valores de época. Hoy sabemos que no todas las marcas deben tomar posturas en todos los temas; se necesita un trabajo muy profundo para definir esto con cada marca, y no podemos generalizarlo.

Diseño ético y sustentabilidad en UX

La experiencia atravesada por valores de época. Ya no solo como propósito para poder generar branding, sino forzadamente debido a la pandemia, las marcas tuvieron que replantearse cómo acercar la experiencia a sus clientes, teniendo en cuenta valores como sustentabilidad, diversidad, transparencia.

Reconstruir la cultura de la compañía (escuche a sus empleados)

La cultura es una herramienta poderosa y, te guste o no, tu compañía va a tener una. La cultura de una empresa es su personalidad. Es la vibra que sienten las personas que trabajan en ella y la forma en que la describen a los demás. ¿Cómo ha resistido la cultura de tu empresa en los últimos años y más aún con la pandemia?

Menos + menos = menos más

Últimamente, y tras la agobiante exposición a pantallas que nos trajo el COVID-19, empezamos a migrar del FOMO (fear of missing out), el miedo a perderse las cosas, al JOMO (joy of missing out), el placer de perderse las cosas.

“Shoppertainment”

Ya venimos escuchando sobre social selling y/o social commerce; ahora vamos a escuchar una palabra nueva que engloba esto y más: shoppertainment. El mash-up de entretenimiento y venta. Ahora las ventas serán potenciadas y estimuladas a través del video ecommerce market.

Economía de producto vs. economía de la suscripción

¿Cuál es la proyección del negocio publicitario? Hoy ya vemos a Google empezar su búsqueda hacia el negocio de la suscripción.

Cultura “Gamer”

Más allá del universo del gaming como una plataforma de comunicación que ya está instalada, hoy vemos a las audiencias adoptar su particular lenguaje y estilo. Eso nos habla, sin dudas, de cultura.

“Voice is the new black”

Será nuestro primer punto de contacto humano, más personalizado. Este año pasó a ser la forma de conectarnos y sentirnos más cerca; la tecnología ya está apuntando a eso.

“Yoda pop”*

*

La exploración del espacio genera mucha motivación y curiosidad a gran parte de la humanidad. La carrera espacial puede analizarse desde diversos aspectos: el económico, el científico, el político; pero también desde algo inherente al ser humano: la atracción por lo desconocido que resignifique nuestro origen y nuestro destino.

