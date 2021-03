Están totalmente abiertas a la experiencia, lo cual no significa que se arriesguen ingenuamente, sino que son capaces de experimentar con plenitud el momento presente. Aceptan todas sus emociones, pues no tienen la necesidad de defenderse de sus propias sensaciones internas.

Tienen un concepto realista de sí mismas, basado en sus propias sensaciones e impresiones, y no en las directrices u opiniones de otros seres humanos. No viven una vida que no quieren vivir, pues no intentan amoldar su manera de estar en el mundo a un falso concepto de sí mismas.