Lo mucho que desapareció con el tiempo

Como diría Renato Leduc: “Sabia virtud de conocer el tiempo, a tiempo amar y desatarse a tiempo, como dice el refrán, dar tiempo al tiempo que de amor y dolor alivia el tiempo…”. Escribir del tiempo es algo tan aventurado como escribir de la vida, la muerte y el amor. En mi atrevimiento enlazo el tiempo con la historia, con la vida y el amor. La historia universal, la historia patria y la historia de cada uno de nosotros que nos enseñan lo que se fue, lo que se va, lo que se queda y hasta lo que vuelve.

Creo yo estimados lectores que todo cambia pero que hay personas y circunstancias que aunque cambien no mueren. El famosísimo John le Carré (David John Moore Cornwell), en sus novelas nos enseñó que los espías nunca mueren, se van, desaparecen pero siempre vuelven. Yo me permito agregar que igual pasa con los políticos, aquí y en todo el mundo. Hace muchos años había en Guatemala un político de destacada presencia en la vida del país. Participó como candidato a la Presidencia apoyado por muchísimos simpatizantes, con un partido organizado en todo el país con líderes locales y nacionales. Ganó las elecciones pero se las “robaron”. Aparentemente se fue, parecía que había desaparecido. Un día lo vi; era un ciudadano común y corriente a quien pocos reconocían ni volvían a ver. Pasaron los años y un día volvió directamente a la Presidencia. Fue comparable únicamente con Álvaro Arzú, en influencia, importancia y liderazgo. Obvio era el general Efraín Ríos Montt.

Platicaba yo un día con el licenciado Jorge Skinner-Klée, uno de los hombres más ilustres que ha tenido nuestro país, en el foro y la política nacional. En esos tiempos simpatizábamos ambos con un candidato presidencial que era amenazado electoralmente por otro a quien en sus negocios iba muy mal y tenía deudas por todas partes. Skinner-Klée me comentó que en el banco del que él era director este candidato tenía deudas que ameritaban el ser demandado pero que él se oponía. Porqué pregunté y Jorge me contestó: con los políticos nunca se pelea, “la vida es como un gallinero”. Ese candidato perdió y aun así el banco no lo demandó. Cuatro años después era Presidente. Yo insisto en que los políticos no desaparecen, es una ley del tiempo.

Pero la vida cambia, la evolución nos ha traído cosas nuevas por lo que se han ido para siempre muchas otras con las que muchos crecimos como la máquina de escribir que se fue y con ella el papel carbón y el “liquid paper”. Así también en nuestro país desaparecieron los descalzos, los sombreros de petate ahora son gorras de beis y los “ranchitos” chozas, esos símbolos de miseria que tanto añoran los socialistas y que enseñaban al mundo como señal de nuestra pobreza. Sin embargo algo maravilloso volvió, se recuerdan de las “Tiendas de barrio o de la esquina”, volvieron, abren de cinco de la mañana a 12 de la noche. Afortunadamente han vuelto con lo que usted necesita de urgencia.

P.S.: Con profundo dolor lamento la partida el lunes pasado de ‘Mandingo’ o ‘Dingo’, como cariñosamente le llamábamos, era hijo de ‘Jack’ que nos dejó hace cinco años. Ambos labradores, los mejores perros y amigos del hombre en el mundo.