Justicia e integración en nuestro entorno ecológico

En todos los rincones del planeta se habla, alharacamente y algunas escasas excepciones, con conciencia, llamando a tomar con responsabilidad, acciones que detengan y dentro de lo que se pueda, que se renueven algunos elementos de clima, que eviten el crecimiento del calentamiento global, por las acciones negativas que el hombre, como depredador, ha generado ante nuestro agónico entorno ecológico, que cada día, más y más, se deteriora y todo, por la participación irresponsable del hombre.

Veamos los cuerpos de agua, Dios, por intermedio de la naturaleza, nos proporciona el agua, limpia y pura y como un mal agradecimiento, se la devolvemos contaminada, llena de jabones, de horchata de heces fecales, envases de plástico (PET -tereftalato de polietileno-), de sedimentos, de desechos industriales, de animales muertos y algunas veces hasta de cadáveres humanos.

Los bosques, depredados inmisericordemente, por talas o por incendios forestales, el propio aire que se respira, contaminado de humos y de hedores de distinta naturaleza, ahhh…, pero que se les quiera imponer un impuesto de reforestar o ecológico, o de cualquier modalidad de limpieza, corriendito, se oponen y hacen uso de los derechos inventados, que, por supuesto, no los tienen, para evitar esa enmienda ecológica, o para no reforestar.

Varias autoridades importantes y de reconocido nivel, incluyendo las de corte ecuménico, han hecho el llamado a la conciencia, para que ya no se contamine el ambiente y que se trabaje coordinadamente, para hacer alguna enmienda o reparación ecológica, pero esto ha resultado como arar en el mar, como gritar en desierto, pues no hay más sordo, que el no quiere oír y lo que se ha logrado hacer, nada formal.

La contaminación de un cuerpo de agua, son acciones, dominantemente, de todas las poblaciones circunvecinas, no es solo acción de nuestras industrias, como se viene aduciendo, recuerde, amigo lector, que todos las aguas servidas de una colonia, por ejemplo, se van a contaminar.

Es casi inútil, seguir con acciones paliativas técnicas y administrativas a medias de su cumplimiento, por lo que no son más que pinceladas, sin que exista un compromiso verdadero de un gobierno central que, de verdad, esté interesado y comprometido en hacer algo real, que por supuesto, no cuesta cien quetzales, pero que si no se llega a ser, nuestras generaciones siguientes nos echarán la culpa, merecidamente, ya anunciado en un documento papal, donde se toca lo relacionado en favor de la pachamama (la madre tierra).