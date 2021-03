Como dueles Guatemala, como duele ser de aquí. Duele ser último en las listas, en las estadísticas, en los muertos. Como duele que lo bueno sean tus paisajes, tu clima y la sonrisa de tu gente. Duele que el argumento carezca de sustento, que lo bueno opaque lo malo, que lo malo sea efímero para muchos, casi para todos. Duele tu ignorancia, tu apatía, tus ganas de no hacer nada, tu forma de pasar página. Dueles unas tres generaciones, tal vez un poco más. Dueles de seis a nueve de la mañana, cuando el noticiero llora sangre y las audiencias no se transmutan. Dueles por las noches, cuando hace hambre, cuando hace frio, cuando hace muerte. Dueles por dentro y por fuera, por ayer y por mañana. Por sujeto y predicado, por invierno y por verano. Dueles por mí, por ti y por todos. Dueles por cualquier rumbo que pasa mi mirada, dueles por mucho y por poco, por todo y casi nada. Dueles en el alma, en los pulmones y en los ojos carcomidos por los buitres. Dueles mucho patria mía y ya no sé si eres mía o siquiera si dueles, y eso, eso sí que duele. Duele que no duelas Guatemala. Duele que el dolor sea poquito, que la sangre no manche y que el miedo solo asuste un ratito. Como dueles Guatemala, duele quererte tanto y aun así, no morir de amor.