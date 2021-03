Atención a las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos

Se ha presentado en la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República, un proyecto de iniciativa de ley para modificar la Ley Electoral y de Partidos Políticos. La última reforma data del año 2016. En dicha reforma, se tuvo un avance importante en cuanto a la legislación electoral. Se eliminó el transfuguismo parlamentario, por medio del cual cualquier diputado dejaba el partido y la bancada por los cuales había sido elegido y se trasladaba sin nada más a otro partido y otra bancada, de acuerdo a sus intereses coyunturales. Así, hemos tenido diputados que en una misma legislatura han cambiado hasta cinco veces de partido y de bancada. Con eso, en verdad se defrauda al votante, pues se votó por el partido político, no por la persona. Y con ello, el diputado favorece la venta de favores políticos y la corrupción. También la reforma de 2016 estableció que los partidos políticos informen al Tribunal Supremo Electoral de sus gastos y se les impuso multas más elevadas por violaciones a la LEPP. Y se estableció por medio de una Unidad de Medios de Comunicación, que el TSE regule los espacios de propaganda política en los medios de comunicación. Ahora, con el proyecto de ley, elaborado por el TSE actual, al parecer se busca revivir el transfuguismo, se busca quitar que los partidos políticos informen al TSE sobre sus gastos de campaña y eliminar multas por violaciones a la Ley y el control en medios de comunicación. Una propuesta que de ser así y de aprobarse así, sería un retroceso total para el país. No olvidemos que el expresidente Jimmy Morales recibió dinero ilícito o no registrado durante su campaña, proveniente de sectores empresariales, lo cual sin duda afectó a la democracia. Alejandro Giammattei, también recibió sin duda mucho dinero desde la primera vez que fue candidato presidencial en 2007, y al llegar a la Presidencia en 2020 ha sido claro su interés de pagar favores políticos con dinero del pueblo, fomentando la corrupción.