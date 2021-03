“Antigua”: la canción poco conocida (VI parte)

Manuel Lorenzo Coto Carrera recuerda que Rodolfo Benítez vino primero a Guatemala, se debe haber conocido con ‘el Chino’ Carrera en “El Bulín 33”. Mis primas hermanas, Manola del Pilar Velásquez Carrera y Alma Cecilia Carrera Aragón, contemporáneas mías, los recuerdan a su manera. ‘Manolita’ es parca: “El amigo del ‘Chino’ Carrera, cantante y guitarrista”. La ‘Ceci’ dice: “Rodolfo Benítez, un amigo fiel que adoraba a mi papá. Servicial, bohemio, parrillero, cantaba y tocaba el requinto. Argentino, hermano de Aníbal. Tenía dos hijos, Carlitos y Laura. Vivió en Guatemala, mi papá los trajo al país, eran Las Voces del Plata, junto a Amadeo Monjes y su hijo que tocaba arpa. Los Benítez fueron muy cercanos a nuestra familia. Tuvimos a doña Ramona, la mamá de ellos, viviendo en nuestra casa. Nos llevaban serenata, después de salir de “La Querencia”, eran muy amorosos, él y Aníbal y cocinaban muy bien. Yo tendría 13 o 14 años. “Él fue un amante argentino de Guatemala”. Otra prima, Patricia Aragón Castro, lo rememora como “un gran amigo. Hermano de Aníbal. Integrante de Las Voces del Plata. Una bella voz”. Amigos de la familia, como el cantante Carlos Emilio Espinoza Maltes, conocido en el medio artístico como “Carlos Emilio” y Karin May, los recuerdan así: “Yo conocí a Rodolfo cuando tenía un grupo con su hermano Aníbal y Óscar Rojas. Eran extraordinarios, tocaron en “La Querencia” de don Carlos Carrera y eran obligados en casa de ‘Polito’ Fernández, todos los martes. Luego supe por ‘Carlitos’, tu primo, que al regresar a Argentina ocupó un puesto importante con la cultura de ese país. Eran grandiosos los duetos de guitarra y piano con Emilio Ramírez García en los programas de TV de ‘Canal 11’”, nos dice ‘el Oso’, apodo de Carlos Emilio. Karin May, la exquisita voz soprano de Guatemala, nos dice: “Conocí a Rodolfo en casa de Polo Fernández. Estaba casada con Juan Carlos, argentino y se reunían allí. Churrasco, vino, viguelas, bombo, cantos, mate. Conocí al hermano de Polito”. Karim, se refiere a su esposo, con quien estuvo casada, Juan Carlos Macedo, que también era buen cantante. Le apodaban ‘Melenita’. El hermano de ‘Polito’, era también payador, conocido como ‘Pachaquito’. “El Bulín 33” era la casa bohemia y de habitación de Leopoldo ‘Polo’ Fernández, un payador argentino que vino a Guatemala y no se fue más. El Bulín, por bar o boliche, como se dice en la Argentina, quedó en el Callejón de la Cruz, número 33, en el hoy Centro Histórico de la Nueva Guatemala de la Asunción, en su primera existencia durante los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado.

ANUNCIO: EL DIA DE MAÑANA 21 DE MARZO A LAS 10 HORAS SERÁ DEVELADO EL MONUMENTO A MANUEL ALBERTO COLOM ARGUETA EN LA ENTRADA DE LA USAC. LOS ESPERAMOS A TODOS LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS QUE RECUERDAN CON ADMIRACIÓN AL GRAN ALCALDE LA CIUDAD. CON MASCARILLA, DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y GEL DE MANOS. INVITAN LOS AMIGOS Y CORRELIGIONARIOS DE MANUEL COLOM ARGUETA Y LOS ANTIGUOS MIEMBROS DEL FRENTE UNIDO DE LA REVOLUCIÓN.