Los conocen bien, pero por ladrones

Para Giammattei y su equipo debió ser una vergüenza que la actual administración de Estados Unidos dijera que nos va apoyar económicamente pero con la condición de que aquí nadie del Gobierno toque un centavo de esos fondos. El mensaje es claro: ¡quietas las manos, no tienten el dinero que les daremos porque, como los conocemos bien, no confiamos en ustedes! ¡Triste ser nacional e internacionalmente conocidos como ladrones! Pero a los corruptos les vale madre, porque ya perdieron todo concepto de dignidad, decencia y honor. Indirectamente, Biden y su equipo dan a entender que lo que aquí tenemos y toleramos es solo un simulacro de gobierno. ¡Hasta dónde hemos caído!

El caso no es solo de Guatemala sino también de Honduras. En las cortes estadounidenses, son públicas y conocidas las denuncias de que el Presidente hondureño es narcotraficante. El Salvador se ve arrastrado a ir en el mismo saco de sus vecinos, no obstante que contra el presidente Bukele no hay acusaciones de que, como sus colegas, sea amigo de embolsarse fondos públicos. Los tres países, que forman el Triángulo Norte de Centroamérica, serán los recipiendarios de la ayuda de cerca de Q30.9 millardos, que será manejada directamente por Estados Unidos y a través de ONG.

Como estamos bien mapeados por el Gobierno de Estados Unidos, seguramente también considera que nuestras autoridades además de ser ladronas son irresponsables. A modo de ejemplo, cito algunos casos recientemente denunciados. Con pelos y señales, ‘elPeriódico’ refirió el caso de una entidad de gobierno que, en parte, sirve de cajón de sastre para contratar a parientes y amigos de funcionarios y de magistrados para pagar favores y deudas de campaña. Con todo detalle, el periodista Sonny Figueroa publicó el caso de un ente gubernamental que tiene más jefes que subalternos. Y un largo etcétera de muchas páginas. Habiendo tantas necesidades sociales, ¡qué irresponsabilidad más grande hacer mal uso de los fondos públicos! Pero no son solo ladrones e irresponsables sino también ineptos. Siendo el Presidente Giammattei médico, no es posible que las medicinas sigan teniendo aquí precios más altos que en todos los demás países. ¿Qué han hecho los mandatarios de nuestros vecinos El Salvador o México que no puedan hacer aquí nuestros gobernantes? Una persona con recursos económicos puede pagar la medicina cara, no así los pobres, que son mayoría, y a quienes en campaña los candidatos les ofrecen salvarlos. ¿Salvarlos de qué? ¡Hundirlos más! Como todos saben, aquí la medicina es cara por las coimas que se pagan en el camino.

En la vacunación contra el COVID-19, Guatemala va a la cola de Iberoamérica, haciendo compañía a Venezuela, Nicaragua y Paraguay. Mientras que en muchos países latinoamericanos ya estaban vacunando en diciembre, aquí no fue sino hasta enero que el Congreso autorizó las compras de las vacunas. Y pasamos a ser de los últimos de la cola de países compradores. Aquí solo disponemos de 81 mil 600 dosis compradas y de 205 mil regaladas. Como se dice en buen chapín, nuestros gobernantes se ‘lentearon’, por andar pensando en saber qué otras cosas. En concreto, ¿qué hizo Bukele para comprar vacunas en tiempo que no pudiera haber realizado Giammattei? Los parientes de quienes mueran por la ineptitud y negligencia del Gobierno de no adquirir el producto en tiempo deberán reclamarlo a Giammattei y a la Ministra de Salud.

Antes de que vinieran las primeras vacunas, que fueron las regaladas, el Presidente ordenó hacer un simulacro de vacunación, que solo fue un ‘show’ publicitario para consumo de los tontos, porque cuando llegaron al país las dosis donadas por Israel y la India, como el ‘software’ no funcionó se recurrió a un control manual. El Laboratorio de Datos señaló que el segundo grupo en vacunarse está categorizado como “otros”, sin que se sepa o divulgue quienes son las 7 mil 446 personas de este grupo, cuyos miembros no forman parte de la primera línea de Salud. (¿Serán diputados? ¿Tenedores de plazas fantasma? ¿Esposas de militares? ¿Amantes de funcionarios? ¿Colados? Aquí todo cabe en lo posible).

Contrario a lo que ocurre en otros países, aquí la incapacidad gubernamental nos lleva al colmo de que hoy nadie puede calcular en qué tiempo podrá estar vacunada la población guatemalteca. Algunos estiman que será para fines del año entrante. El Laboratorio de Datos calcula que, al ritmo actual, la vacunación tardará seis años. A ciencia cierta, nadie sabe nada. La situación, sin embargo, es más compleja porque quienes se vacunen este año tendrán que ser vacunados de nuevo el año próximo, porque la inmunidad de las vacunas no es permanente. ¿Habrá en 2022 dosis disponibles para quienes se vacunen en 2021? Poco probable.

En resumen, como el Gobierno de Estados Unidos considera que nuestras autoridades son ladronas, irresponsables e ineficientes, ellos no quieren que los impuestos que pagan los estadounidenses los toquen nuestros gobernantes, para que no vayan a parar al bolsillo de los funcionarios, a pagar plazas fantasmas, a entes burocráticos y que así solo una pequeña cantidad llegue a los propósitos del desembolso, que es crear desarrollo. ¿No crees tú que Biden y su equipo de trabajo tienen razón? ¡Innegable!

Israel se pintó bien

Es una tristeza que Israel, que se dice país amigo, que debe mucho a Guatemala, solo nos donara 5 mil dosis de vacunas para prevenir el COVID-19 en tanto que India, nación emergente y pobre, que no presume de nada, sin mucho bombo nos regalara, en cambio, 200 mil dosis. Ante la ineptitud guatemalteca, si de verdad fuera cierta la amistad, hubieran podido dar más dosis para vacunar a los amigos, víctimas de un gobierno mediocre. ¡Hay que tomar nota!

