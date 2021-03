¿El inicio de una doctrina Biden?

Desde la Presidencia de George W. Bush no hemos vuelto a ver una doctrina de política exterior estadounidense. Barack Obama falló en este tema de forma estrepitosa y Donald Trump y su “tuitplomacia” se quedaron cortos. Una doctrina es una guía de principios o lineamientos fundamentales de política exterior basados en la apreciación que un gobierno hace del sistema internacional y su búsqueda de interés nacional. No existe un país en el mundo que tenga una tradición doctrinaria tan rica como Estados Unidos de América (EE. UU.), algo que suelen ignorar las voces que dicen que la política exterior de EE. UU. no cambia con su gobierno.

En una entrevista con la cadena ‘ABC’, el presidente Joe Biden respondió a la pregunta de si el presidente Vladimir Putin es un asesino con un “sí lo creo” a lo que después el presidente ruso dijo “Quién lo dice lo es”. Y así, como si se tratara de dos infantes peleándose por un juguete en el arenero escolar, Rusia y EE. UU. han generado una gran tensión en sus relaciones diplomáticas. La respuesta de Biden responde a las críticas que ha recibido desde hace varias semanas por sus tibias sanciones al Gobierno del Reino teocrático de Arabia Saudita, después que un reporte de inteligencia señalará al príncipe heredero Mohamed bin Salmán de autorizar el cruel asesinato del periodista Jamal Kashoggi dentro del Consulado saudí en Turquía. Posteriormente las sanciones a funcionarios rusos por el envenenamiento del líder opositor ruso Alexei Navalny fueron prácticamente las mismas aprobadas en su momento por la administración Trump, quien nunca enfrentó a Putin de forma directa. Las declaraciones de Biden han sido una nueva oportunidad para distanciarse de su predecesor y apoyar a la comunidad de inteligencia de EE. UU., la cual fue muy subvalorada por Trump.

Sin embargo, una lectura más profunda puede hacerse al respecto y es la aplicación de una diplomacia tácita que históricamente Henry Kissinger utilizó para darle un primer gran jaque a la entonces Unión Soviética con la diplomacia del ‘détente’ a inicios de los años setenta del siglo pasado. Pueda que la historia se repita con casi los mismos actores pero con prioridades distintas. El día de ayer se iniciaron reuniones de alto nivel entre funcionarios del Gobierno de China y EE. UU. en el estado de Alaska. Estas reuniones pueden ser el inicio de una futura cumbre presidencial entre Xi Jinping y Joe Biden, quien fue duramente criticado durante la campaña presidencial por no tomar posturas de ‘realpolitik’ frente a la amenaza china. Las polémicas declaraciones contra Putin pueden servir como una indirecta para los chinos que Biden no se dejará mangonear como sus opositores dicen y que será tan incluso o más rígido con Trump en su trato con su principal rival, que tengámoslo claro Rusia no es ni de cerca, pero China sí lo es. Los próximos días o semanas determinarán si estas declaraciones pueden marcar el inicio de una doctrina Biden o si más bien fueron un error que podrá salir costoso al Presidente de EE. UU.