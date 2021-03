Se ha vuelto una costumbre que altera la tranquilidad del habitualmente sereno vecindario. El sábado antepasado, la parranda comenzó desde mediodía y terminó a media noche, con música a alto volumen, karaoke, canciones a gritos y cohetes quemados a una avenida de distancia, frente a las casas de los atónitos vecinos, para poder “verlos mejor”. El sábado pasado no hubo música ni fuegos artificiales, solo una larga velada de tragos y sonora conversación hasta las cuatro de la madrugada. El mes pasado, las carcajadas y los gritos se apagaron hasta que una buena llovizna logró lo que las solicitudes del agente de seguridad no pudieron: que se entraran a su casa. Quienes estamos en los alrededores nos vemos obligados a ser partícipes de las reuniones, pues, en vez de confinarse adentro de su propia residencia, los anfitriones optan por hacer estos eventos nocturnos en la recién estrenada pérgola, sin tener consideración hacia quienes les rodean. Al ser cuestionados por los directivos del Comité Único de Barrio, su respuesta es simple: “Es que a nosotros nos gustan las fiestas”.

Es importante cuidar el espíritu de buena vecindad. No cabe duda que estos molestos sucesos recuerdan el pleno sentido de la célebre máxima de Benito Juárez. El irrespeto a los derechos de los demás genera conflictividad, trastoca la armonía y altera la paz. La vida en comunidad se ve vulnerada cuando unos piensan que viven en un vacío y que sus actuaciones no tienen límites ni repercusiones. Algunos solo buscan satisfacer su conveniencia e intereses, sin importarles nada más. Aunque siempre hay una ruta para resolver estos conflictos y existen los mecanismos e instancias a las cuales acudir, que protegen los derechos de los que se ven agraviados por estos actos, la mejor forma de hacerlo es conversando y encontrando un balance, que privilegie el bien común.



La manera en que nos comportamos en nuestros ámbitos más próximos es un buen termómetro de lo que puede esperarse de nosotros en otros lados. Refleja los principios y valores que podrían regir nuestro comportamiento ciudadano y el quehacer profesional, laboral y en otros ámbitos de nuestras vidas. ¿Será que quienes no guardan consideración hacia sus vecinos son capaces de ver que más allá de la punta de su nariz en otras actividades? Ustedes podrán pensar en otras situaciones similares, que muestran cómo las personas irrespetan a otros y evaden las mínimas normas de convivencia. Los ejemplos, mayor o menormente graves, según se juzguen, incluyen toda suerte de comportamientos cuestionables, que deterioran nuestro tejido social.

Nuestra sociedad requiere que los pocos que hemos tenido el privilegio de educarnos y que hemos gozado de mejores oportunidades seamos ejemplo de juicio crítico, civismo y respeto a los demás. El comportamiento de los mejor formados debe ser ejemplo de tolerancia, consideración y solidaridad. Es urgente replantearnos qué sociedad queremos y cuál debiera ser el perfil ideal de los ciudadanos. Más allá de la función formadora que la familia no puede trasladar a las escuelas y colegios, las reformas educativas han prestado atención a estos temas desde hace décadas. Anteriormente, se ofrecía el curso de moral y urbanidad. Luego se incorporó el tema transversalmente en el currículo, para que fuera parte medular de todas las asignaturas y actividades. Habría que reflexionar si estos importantes elementos no han quedado diluidos, en vez de darles el espacio protagónico y continuo que merecen.