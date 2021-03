Vacunas, cuentagotas y pandemia

En nuestro país apenas el 0.32 por ciento de la población ha recibido la vacuna, como lo afirma Prensa Libre este lunes. Con ese dato se podría escribir, vacunación a paso de tortuga. De ese tamaño es la lentitud con la cual se está haciendo el proceso de vacunación, que es bueno recordar: urge. Si se toma en cuenta que hace falta vacunar a 17 millones, la conclusión es espantosa. No es casual que circulen memes que preguntan si el turno de vacunación se puede heredar para que se vacunen las próximas generaciones. ¿Qué dice la Ministra de Salud?

A la fecha no tenemos datos claros sobre la cantidad de vacunas que el país ya contrató, o ya pagó. Se habla de unas cinco procedencias incluyendo la AstraZeneca y la Sputnik V. En ello se agrega el mecanismo COVAX de la OMS. La donación de Israel que con bombos y platillos fue anunciada como la salvación ante la pandemia, sirvió apenas para unas 2 mil 500 personas pues es de doble dosis. Ello sin tomar en cuenta la pérdida de unas cuantas, el robo de otras, el desorden para aplicarlas. Nada para enorgullecerse.

Lo grave de todo es que, desde el anuncio de existencia a nivel mundial de la vacuna, más las presiones empresariales, poco a poco se fueron reduciendo las medidas sanitarias de control, a diferencia de Argentina o Chile, que ahora mismo las han redoblado. Pero en nuestro país todo es clima de playa, de fiestas, de Semana Santa, de me valen madre las restricciones y que viva el desorden, el caos. Se presiona para la apertura de centros comerciales, restaurantes sin límites, se abren los centros vacacionales, mientras se sabe de hospitales a punto de colapso y continua el subregistro, las noticias engañosas. ¿Qué dice la Ministra de Salud?

Todo lo señalado para crear una imagen de que somos un país bendecido, en donde la pandemia nos hace los mandados. En este contexto es que se produce y se da rienda suelta a la información sobre la vacuna, a las donaciones, al ya merito viene todo lo comprado o pagado, pero con exageraciones, tanto en medios escritos como radiales y televisivos. Es el fraude, el engaño, la mentira. Estamos en plena crisis y sobre eso se debe alertar, no sobre una ficticia normalidad. ¿Qué dice la Ministra?

La aplicación de la vacuna es a la fecha insignificante. No hay que ser escandalosos con lo realizado. El 0.32 por ciento es una migaja, es una vergüenza. Países vecinos se están poniendo metas de vacunar a 500 mil personas diarias. Otros países ya están en una segunda vuelta de vacunación. Y en todos los casos se dice: no hay que bajar la guardia y descuidarse. Quizás deberían agregar, no lo hagan como en un país tropical que se llama Guatemala.