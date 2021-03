Reforma constitucional de lo electoral

El sentimiento ciudadano respecto de la reforma constitucional ha cambiado de manera significativa en los últimos dos años, a juzgar por buen número de personas amigas o relacionadas que consideraban al texto constitucional intocable y a las ideas de reforma, una especie de sacrilegio. No podría ser de otra manera, pues los preceptos constitucionales y las leyes que los desarrollan, han mostrado severas limitaciones para estar en condiciones de asegurar la corrección e idoneidad de los procedimientos de elección o designación de las personas que ejercen el poder soberano delegado en ellos por la voluntad popular expresada en elecciones democráticas; así mismo, de aquellas designaciones de funcionarios y magistrados que los electos realizan como parte del ejercicio de la delegación del poder soberano recaído en ellos.

Los poderes de nuestra República se constituyen unos por elección directa, y otros designados por estos y por otras instituciones nacionales; dentro de estos poderes destaca por mucho, el poder que le es delegado al Congreso de la República en su calidad de más alta representación nacional. Y el problema no está en esa delegación, sino que en cómo y en quienes se delega el poder, pues en el origen de esa delegación, encontramos normas y procedimientos electorales que no aseguran, ni crean condiciones para que los candidatos sean representativos e idóneos, de donde, si bien son electos legalmente, no gozan de la representatividad y legitimidad requeridas, pues llegan a las candidaturas por voluntad de terceros que poco tienen que ver con los intereses ciudadanos.

Así pues que, para entrar a resolver de raíz, de manera consistente y apropiada, las deficiencias de nuestro sistema institucional, hay que establecer procedimientos de elección verdaderamente democráticos, republicanos y representativos en los que, como debe de ser, elijamos por personas, conocidas, con notorio desempeño en el ámbito de su respectivo distrito electoral; y, para ello, promover la reforma al Artículo 157 constitucional y de la Ley DPP, para contar con distritos pequeños y elegir un diputado por distrito, propuesto no solo por partidos sino también por asociaciones ciudadanas, a fin de superar influencias de terceros interesados. Entonces, y solo así, tendremos una Representación Nacional (Congreso de la República) en la que la sociedad no tenga que defenderse de las pretensiones de sus representantes y ellos legislen y designen funcionarios y magistrados sin agendas de interés escondidas que en la actualidad parecen determinar sus decisiones.

De ahí que reformar la Ley de postulaciones o establecer y exigir procedimientos fuera de ley, es igual a cortar ese mal por sus ramas y lo que se requiere urgentemente es cortarlo desde su raíz, razón por la que la sociedad guatemalteca debe definir los procedimientos de reforma constitucional y legal en este ámbito para así asegurar elevados niveles de representatividad, legitimidad e identificación con los requerimientos y exigencias del soberano, incorporando, entre otros, la institución de la revocatoria de mandato para funcionarios electos y designados, a fin de que estos sepan claramente que su permanencia en los cargos depende de su comportamiento apegado a la Ley y de que sus actuaciones respondan al interés ciudadano.

¡Un mejor país, es posible!