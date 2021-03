Los Migrantes: no son los coyotes, es la desigualdad, la pobreza y la corrupción

La masacre ocurrida en México, en donde ejecutaron a 16 guatemaltecos y guatemaltecas que intentaban migrar a Estados Unidos, huyendo de un país que los expulsa y que no les garantiza ni siquiera un plato de comida tres veces al día, fue noticia en el mundo entero. Sin embargo, esta noticia pasó desapercibida en varios sectores de la sociedad, que acostumbrada a leer todos los días sobre asesinatos y femicidios, esta masacre no provocó asombro, ni consternación. Y si hablamos de las autoridades estatales, su indiferencia es deleznable. Fueron unos cuantos diputados y diputadas los que se pronunciaron con algunas acciones puntuales.

Y es que como ya se ha establecido en muchos informes y análisis de derechos humanos, en el caso guatemalteco y centroamericano las personas huyen de la pobreza, violencia, desigualdad, falta de empleo y educación, de países ricos en recursos naturales, pero empobrecidos por los gobiernos de turno, en complicidad con los sectores económicos tanto emergentes como tradicionales, y que en los últimos tiempos tienen tantas similitudes, incluso hacen equipo para saquear al Estado y que vorazmente han acumulado riqueza a costa de los favores y prebendas del Estado desde hace un par de siglos. He escuchado esta frase en diversos espacios y me parece tan cierta: los migrantes no anhelan el sueño americano, huyen de la pesadilla centroamericana.

Según la CEPAL a través del estudio denominado “Atlas de Migración”, elaborado junto a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), se constata, que la mayoría de los migrantes hacia Estados Unidos provienen de México y la parte norte centroamericana, conformada por Guatemala, Honduras y El Salvador. Migrantes, que en forma mayoritaria provienen de áreas rurales, donde se concentra la población más empobrecida y casi sin ninguna esperanza que se le garanticen los derechos mínimos. La CEPAL señala que “El 77 por ciento de los habitantes rurales de Guatemala son pobres, y la pobreza en Honduras afecta al 82 por ciento de los habitantes rurales, en El Salvador esa cifra es del 50 por ciento”. Cifras, que bajo el marco de la pandemia del COVID-19 indudablemente empeoraron dejándolos más vulnerables.

En el caso guatemalteco la pandemia aún continúa, el desempleo aumentó, los millones de quetzales aprobados no llegaron a los destinatarios finales, es decir a las personas más golpeadas por la pandemia, la vacunación contra el COVID-19 apenas empieza y es incierta. Si a todo esto le sumamos el mayor mal de todos -la corrupción-, esto parece un callejón sin salida, o mejor dicho un callejón con la única salida que encuentran es hacia el norte, no importando si tienen que jugarse la vida en el camino. Una cosa es segura el modelo económico y político actual debe morir, para que estos hechos no vuelvan suceder, lo veo lejos, pero no imposible, esto tiene que ver con diversos factores, pero sobre todo el de una ciudadanía fiscalizadora activa que se involucre en cambiar este sistema fallido y cambiar lo que parece país, pero no lo es.