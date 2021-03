Disidencia y disciplina: una primera digresión

Con una cordial dedicatoria, que habla de voz y constancia en este ingrato país, Ale (así lo firma) me ha enviado su último esfuerzo intelectual, que consiste en un libro de 128 páginas, publicado por Plaza Pública y editado por F&G Editores. Se trata de un esfuerzo intelectual para una mejor comprensión intercultural en la Guatemala de hoy.

Se trata de una investigación de antropología aplicada sobre cómo las elites tradicionales sofocan el disenso y lo que sigue ahora”. Y es que cuando se habla de historia me imagino que lo que sigue es seguir escudriñando en ese largo camino a la modernidad que hace de Guatemala un país que es parte del pelotón de rezagados en la América Latina, lo que ya es decir mucho, dada la cruenta historia de la región y sus injusticias y atraso.

Se trata de una investigación con un buen número de entrevistas muy bien estructuradas y clasificadas, vinculadas con lo que Wright Mills alguna vez llamó para los Estados Unidos: “La elite del poder”: los dueños del cable, de los supermercados, de las empresas textileras, de las industrias de bienes de consumo, de las telecomunicaciones, y que aún conviven en un clima de aycinenismo, de prioratos y de institucionalidad que les infunde miedo cuando no es de tajo manejada por ellos; y por ello asistimos a tanto cambio y modalidades de terror y montaje de noticias falsas cuando CICIG comenzó a rasgar las grandes cortinas que, como en los viejos tiempos tapan la luz de las cavernas en donde habita el temeroso ciudadano común y corriente.

Se trata de escudriñar sobre creencias colectivas, orden social, legalidad. “¿De dónde viene la ingenuidad nuestra?”, se pregunta un entrevistado, y él mismo se responde: “Seguramente es un rasgo infantil de no ser capaces de poner en contexto que, en nuestra historia, cada intento de cambio, cada ensayo del cambio, ha sido frenado de manera contundente y eficaz”. Y entonces comienzo a hacer un recorrido al ritmo del bicentenario: sucedió con el gran Mariano Gálvez, con los liberales de la Reforma, y no digamos con Arévalo, Árbenz, ‘Meme’ Colom, ‘Fito’ Mijangos. Todos ellos víctimas no solo de grandes infundios, desprecio y aislamiento de finqueros y corporativos, sino de conjuras y criminales procesos de eliminación física, que bien están apuntados en los anales de la CEH.

Definirse, por estos lares, “está asociado a la lealtad”, como grupos sicilianos me imagino yo, en donde la familia y la virgen María y todos los santos se anteponen como símbolo, pero haciendo vista gorda de las más inimaginables corruptelas que bien se adaptan al dicho aquél de: “predican pero no se convierten”. Más que una carrera administrativa en una organización o empresa cualquiera, la sed de búsqueda de lealtad es lo que cuenta. Y ello me explica tal vez los twitters fanáticos de apego a la lealtad de ciertos líderes corporativos, incluso unos jóvenes, con ideas más feudales que las de sus abuelos.