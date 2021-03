Yippies contra yuppies

Tres semanas antes de que arrancara el juicio de los siete de Chicago, el 24 de septiembre de 1969, Abbie Hoffman fue bajado a guitarrazos del escenario del festival de Woodstock por un encolerizado Pete Townshend, requintista de The Who. El célebre agitador contracultural, que fue acusado junto a otros activistas de conspiración, incitación a los disturbios, y otros cargos relacionados con las protestas que tuvieron lugar durante la Convención Nacional Demócrata de 1968, había interrumpido la actuación de la mítica banda inglesa para demandar solidaridad con el poeta y pacifista John Sinclair, arrestado por la posesión de dos cigarrillos de marihuana, un delito por el que estuvo en prisión 10 años.

Este desencuentro entre el rock y la agitación política hace parte de la leyenda que rodeó la estrafalaria trayectoria de Hoffman, a quien Sasha Baron Cohen interpreta en la película de Aaron Sorkin, ‘The Trial of the Chicago 7’, nominada este año a varios premios Oscar. Tanto Hoffman como Jerry Rubin (personificado por Jeremy Strong en la cinta), fundadores del Partido Internacional de la Juventud (YIP o ‘Yippie’), eran los personajes más pintorescos, y en realidad inofensivos, de los siete enjuiciados por las manifestaciones de Chicago. Ambos escribieron libros que se convirtieron en biblias de la contracultura de los años setenta. El primero, ‘Steal this book’ (‘Roba este libro’, una guía para conseguir comida, ropa y servicios médicos gratis en Nueva York) y el segundo, ‘Do it!’ (‘¡Hazlo!’).

El ‘¡Hazlo!’ de Rubin lo leí con verdadera pasión en mi años de adolescencia. Contenía herejías, como aquella de “marxista tendencia Groucho” o que las revoluciones había que vivirlas como una fiesta, que me convirtieron en un tipo sospechoso para la dogmática militancia de izquierdas sancarlista, por lo general carente de sentido del humor.

Unos 15 años después del juicio de Chicago, Daniel Cohn-Bendit, uno de los cabecillas del Mayo del 68 parisino, buscó a Hoffman y Rubin para saber qué había pasado con ellos. Les realizó algunas entrevistas incluidas en el libro y en la serie para la televisión francesa ‘La revolución y nosotros que la quisimos tanto’.

Hoffman había vivido muchos años de clandestinidad, luego de haber sido arrestado en 1973 por posesión de drogas duras y al volver a la vida civil se había convertido a la ecología. Rubin se había alistado a otra revolución, en las antípodas de la que ansiaba en los años sesenta: la de Ronald Reagan. “Antes no salía a la calle sin mi pancarta, ahora no salgo sin mi American Express”, se jactaba. Hizo una fortuna asesorando y enseñándoles a invertir, a comer, a vestirse, a divertirse, a esa generación de jóvenes ejecutivos que marcaron la década de los ochenta y que él bautizó como ‘yuppies’. Ambos se enfrentaban en las universidades en agrios debates programados con el título: “Yippies contra yuppies”.

Abbie Hoffman hizo una importante carrera como escritor y periodista en los años ochenta. Se suicidó justo a finales de esa década, dejando una nota que se convirtió en el testamento de la contracultura estadounidense: “Es demasiado tarde. No podemos ganar. Se han hecho demasiado poderosos”. Jerry Rubin murió en 1994, atropellado por una moto, cuando cruzaba imprudentemente una calle de Los Ángeles.