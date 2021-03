Carlos Estuardo Gálvez Barrios: mentiroso compulsivo

Realmente el licenciado Gálvez Barrios no para de sorprendernos, cada día más. Ahora, que finalmente ordenaron su captura, sorprendió al internarse, como el actual rector, ingeniero Murphy Olimpo Paiz Recinos, lo hizo algunas horas antes, en un hospital privado de la zona 1. De repente, resultaron ambos enfermos. Bueno, cualquier universitario medianamente informado del quehacer de nuestra tricentenaria alma máter, lo sabíamos desde hace tiempo. Gálvez Barrios no solo padece de alguna enfermedad cardiaca, sino también de ser un mentiroso compulsivo. Y ahora, ante una nueva denuncia de corrupción durante sus largos y fructíferos ocho años para él, como rector de la Usac- y de fiascos para la institución, se victimiza y dice que actualmente la U se encuentra en un proceso arbitral y no desmiente que la empresa COCISA no ha devuelto hasta el momento los casi 13 MILLONES DE QUETZALES que se le dio como anticipo. Nos sorprende nuevamente con un campo pagado, el pasado 7 de marzo, de página completa en ‘elPeriódico’. La nueva denuncia en el seno de la Usac es vieja conocida. Se trata de una investigación que realizó la CICIG en torno al proyecto de Licitación No. 2-2013, denominado “Construcción de un edificio para clínicas, Laboratorios y aulas puras, para las escuelas de medicina y odontología del Centro Universitario de Occidente -Cunoc-, con sede en la ciudad de Quetzaltenango, de la Universidad de San Carlos de Guatemala”, y que fuera entregada al Ministerio Público. En dos platos, la obra ya no se realizó, porque intervino la Contraloría General de Cuentas, mencionando serias anomalías, de tal forma que no hubo edificio ni construcción –perjudicando grandemente tanto a profesores, profesionales y estudiantes de aquel centro universitario- pero el anticipo del 20 por ciento de la obra que ascendió a un total de Q12 millones 824 mil 146.07, continúa sin haber retornado a las arcas universitarias, desde el año de 2014, como él mismo lo reconoce. Ya hace siete años. Para mientras que la situación se esclarece en los tribunales de justicia, los miembros de la junta de licitación universitaria ya han sido citados para su primera declaración ante el juzgado. Se trata de los siguientes profesionales: licenciado Henry Manuel Arriaga Contreras (actual candidato de Gálvez Barrios a la Decanatura de la Facultad de Derecho) Ing. Rolando Grajeda Tobar; Ing. Agrónomo Álvaro Amílcar Folgar Portillo; y licenciado Manfredo Chavarría Linares. Y naturalmente fue citado, también el representante legal de la empresa COCISA, Ing. Rafael Ángel Díaz Fión. A ver qué declaran… Está pendiente el licenciado Mario Alexander Velásquez Pérez que integró la junta de licitación, pero que tiene derecho de antejuicio, toda vez que en la actualidad se desempeña como secretario del Tribunal Supremo Electoral.