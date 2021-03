La regla de oro del quehacer político para muchos se sintetiza en la expresión: En política todo se vale menos perder.

Cuando se afirma que todo se vale automáticamente se cae en el relativismo moral, que niega la existencia de valores y principios morales universales, propone que la definición del bien y del mal depende de las circunstancias y asume que la idea de verdad es enteramente subjetiva.

Bajo este supuesto, toda actuación política es aceptable. No hay límites, códigos de conducta ni ética pública que valga. El fin justifica los medios y punto. Luego, no importa el costo ni el daño que se cause con tal de conseguir la victoria. En definitiva, no perder es el objetivo, le pese a quien le pese. De suerte que el esfuerzo extremo por no perder significa que, a toda costa, hay que ganar, incluso con ruindad, sin importar lo que cueste ni a quien se perjudique o destruya. Obviamente, ganar, imponerse, arrebatar, lo es todo.

Si todo se vale para ganar o para conservar el poder, entonces la compra de voluntades, la manipulación, el clientelismo, los atajos a la ley, la usurpación, la intolerancia y el crimen son acciones aceptables. Asimismo, si no es dable perder, resulta admisible, incluso, el fraude, la simulación, la usurpación y el prevaricato.

El papa emérito Benedicto XVI sostiene que la “democracia vive sobre la base de que existen verdades y valores sagrados que son respetados por todos; de otro modo se hunde en la anarquía y se neutraliza a sí misma (…) Sin una base moral objetiva, ni siquiera la democracia puede asegurar una paz estable (…) el relativismo moral socava los caminos de la democracia, que de por sí no es suficiente para garantizar la tolerancia y el respeto entre los pueblos (…)”.

En mi opinión, el relativismo moral en el ejercicio de la política corroe y socava los cimientos de la democracia institucional, porque alienta y estimula el abuso de poder, la codicia, la demagogia y el cinismo. No se respeta nada, ni siquiera la vida humana. Las leyes solamente existen en el papel. Luego, impera la ilegalidad, la inmoralidad, la intolerancia y la impunidad.

Sostengo que la democracia institucional no tiene futuro en una sociedad que no se oriente por valores morales, es decir en donde imperen los antivalores (injusticia, deshonestidad, engaño, irresponsabilidad, malicia, corrupción, delincuencia organizada). El camino de los antivalores inexorablemente lleva a la deshumanización, la humillación, la desesperación, la violencia y a una situación extrema de sálvese quien pueda.

El espíritu democrático está indisolublemente unido a la ética en el quehacer político; y, por ende, la misión de las fuerzas morales de nuestra sociedad es construir un liderazgo decente que rehabilite la política, transforme la gestión de gobierno y garantice una administración de justicia apegada a Derecho, así como que asuma como divisa el sagrado interés de la nación y no los intereses creados.

Hoy en día, en que se acicatea y promueve el irrespeto a la Constitución y la ley, la provocación, la confrontación, el extremismo ideológico, la polarización, la descalificación del adversario y del disidente, así como el enfrentamiento y la ruptura, hago un llamado a todas las fuerzas vivas del país a la reflexión y a la moderación, en aras de que se allane una tercera vía, alterna a los odiosos pactos de personalismos en pugna, a fin de que se evite que esta generación también se ahogue en la coyuntura política; y que, asimismo, con sensatez, madurez y transparencia, se habilite una instancia dialogal y consensual, que asegure la autocrítica, la cual es indispensable para la regeneración de la democracia y el fortalecimiento del Estado de Derecho.