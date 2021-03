La joya de la corona

A partir de 2021 no hay evento más político ni polarizado que la integración de la CC. Ni siquiera las elecciones generales de las dos últimas décadas. No siempre fue así. Las primeras Cortes reflejaban las tendencias ideológicas de cada uno de los órganos de designación, de manera balanceada, y era relevante el mérito y la independencia relativa de los magistrados, con sus excepciones, claro está, pero no era la regla.

Las designaciones se fueron politizando en la medida en que la política se fue judicializando. La incapacidad de los políticos de arribar a acuerdos se disimuló evacuando los debates y las negociaciones –normales en la política democrática– a través de recursos de amparo. De ahí que cada grupo de interés procuró su cuota de magistrados, ya no en calidad de designados que deben cumplir una misión de Estado, sino de guardianes incondicionales de intereses particulares. Eso fue notorio en la integración de las Cortes del OJ en 2014 –aún en ejercicio–, producto de la negociación entre el PP y Lider.

Al mismo tiempo que la clase política se degradaba –demeritando además la calidad de las “elecciones de segundo grado”–, actores económicos y políticos emergentes disputaron y erosionaron sensiblemente la incidencia de los actores tradicionales en las elecciones de primer grado (para representantes de la soberanía popular) y de segundo grado (para integrar los órganos de control del Estado).

El tercer factor, que hizo crisis en el periodo de la actual CC, fue la exigida aplicación de un claro mandato de la Constitución: “No hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá siempre que los actos, disposiciones, resoluciones o leyes de autoridad lleven implícita una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan.” Fue excepcional, en un contexto de alta tensión política a la que se vieron sometidos por igual –de manera increíble– actores políticos y económicos, tanto tradicionales como emergentes. Un impacto de las pesquisas del MP y la CICIG entre 2016 y 2019 –incluso hasta 2021, por parte de la FECI, aunque solo hasta donde la fiscal general, Consuelo Porras, lo permite o lo alienta.

A estos tres factores la CC adicionó un asunto de agenda que durante el periodo democrático básicamente fue ajeno o desestimado en el máximo tribunal constitucional: la calificación de las consultas en el marco del Convenio 169 de la OIT para la explotación de recursos naturales en territorios habitados mayoritariamente por pueblos indígenas. Varias corporaciones se toparon, por primera vez, frente al muro de la CC. Y esto creó la tormenta perfecta.

Igual que la CICIG, la CC reunió a todos los enemigos. No sorprende que el ‘estatus quo’ recupere el control, pero sí que no lo tenga totalmente. En la CC queda Gloria Porras, como la FECI de Juan Francisco Sandoval en el MP. La agenda que viene cambiará y el marcador 4 a 1, se modificará según el caso.