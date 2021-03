Escuchemos: un llamado a las Ciudadanas y Ciudadanos

En incansables espacios, informes y diagnósticos sobre las distintas problemáticas que aquejan a nuestro país y sus ciudadanos; se suele resaltar el hecho que Guatemala es un país multiétnico, pluricultural y multilingüe. Sin embargo, parece que no toda la población tiene voz o si la tiene, las voces de algunos sectores de la población no suelen escucharse con la misma fuerza que otros.

Somos un país rico, pero con una infinidad de problemáticas y retos por afrontar. Históricamente, hemos sido incapaces de construir puentes sostenibles, honestos y con visión de largo plazo. Nos solemos enfocar en lo inmediato, lo urgente y apagar fuegos en el momento. Sin embargo, esto no es sostenible ni pueden ser las bases para la construcción de un Estado donde quepamos todas y todos.

Somos un país que se caracteriza por instaurar muchas mesas de diálogo, sobre todo a partir de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996. Parece ser que el manejo y resolución de conflictos es algo que se nos da bastante bien. No obstante, dicha apreciación dista mucho de nuestra realidad. El establecimiento de mecanismos para la resolución de conflictos, por medio de las eternas mesas de diálogos, parece ser el ‘modus operandi’ para “enfriar temas”, “apaciguar las aguas” y/o bajar los decibeles ante determinadas coyunturas. Hagamos retrospectiva y pensemos en cualquier tema: presupuesto, reformas al sector justicia, reforma electoral, industrias extractivas, gobernabilidad, etc. El común denominador siempre ha sido la instauración de mesas de diálogo. Por una u otra razón, suelen ser espacios donde se discute mucho, pero se llega a poco.

Hemos llegado al punto, donde como sociedad, poco a poco dejamos de creer en la posibilidad de un diálogo honesto, horizontal y con un fin en mente (no solo el de enfriar temas). Esto es sumamente preocupante, ya que, si pensamos en la gobernabilidad y la consolidación democrática del país, estamos caminando en una muy delgada línea entre la democracia (si, con todos sus retos y deficiencias) y un gobierno autocrático. Tomando en cuenta, sobre todo, el auge de populismos a lo largo y ancho del mundo, tanto de izquierdas como de derechas.

La creciente polarización en el mundo, poco a poco dificulta la construcción de puentes y sirve como caldo de cultivo para que oportunistas lleguen al poder, aprovechándose del río revuelto. Es por ello, que, como ciudadanos, debemos dar un paso al frente y velar por nuestras débiles instituciones y nuestra frágil democracia. Si no actuamos libremente, renunciando a la conformidad y apostándole a la construcción de una nueva Guatemala, en el futuro nos estaremos lamentando por no haber hecho esos esfuerzos y haber perdido nuestras libertades. No podemos darlo todo por sentado.

Es por ello, que la generación de espacios espontáneos y genuinos de diálogo, en donde se aglutinen a diversos sectores de la población, son vitales para encontrar un camino hacia el desarrollo económico, humano y ambiental del país. Estos diálogos deben ser horizontales, honestos, transparentes e intergeneracionales. Es clave que los mismos no sean conformados únicamente por élites intelectuales o entelequias académicas. Estos espacios, deben incluir a ciudadanos de a pie, provenientes de todas las regiones del país: occidente, oriente, norte, sur, capital y migrantes.

Es clave que estos diálogos horizontales nos permitan crear las condiciones para dejarles a las niñas y niños del país, un piso mínimo sobre el cual puedan construir sus proyectos de vida, mediante trabajo honesto y esfuerzo. El primer paso es escuchar, ya que escuchando nos convertimos en ciudadanos de una nueva Guatemala.