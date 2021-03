En la era del cambio acelerado, no cambiar es perder

Guatemala tiene muchos atributos para progresar y mejorar el nivel de vida de sus habitantes. Las imágenes que proyectan nuestros números macroeconómicos demuestran que el país está listo para una etapa de expansión acelerada y aprovechar el bono demográfico de los próximos 20 años, utilizando inteligentemente las crecientes remesas recibidas de guatemaltecos que trabajan en el exterior, promoviendo la inversión nacional y extranjera que aumente la oferta de bienes y servicios para el consumo interno y la exportación, invirtiendo en mejorar la infraestructura interna y la inversión social en salud y educación. Los emprendedores y trabajadores están, en gran medida, haciendo su parte en el ámbito privado. Lo hacen mejor que gran parte de sus contrapartes latinoamericanas. El problema es que hay un sector que frena con toda su energía las transformaciones: el sector político.

El sector político y los intereses particulares creados alrededor de las instituciones públicas están cerrando el círculo de control del sistema democrático para garantizar sus posiciones, intereses y alcanzar el control absoluto de los poderes del Estado. No es una agenda ideológica, es lo contrario, una agenda pirata diseñada para lucrar del dinero público y conseguir protección de sus negocios ya sean estos legales o ilícitos. El Congreso fue la conquista inicial, le siguió la penetración y toma de control del gobierno y, poco a poco, el esfuerzo ha venido consolidando el control judicial y se encamina a cerrar el candado en la Corte Constitucional. La lista se podría ampliar con sinnúmero de alcaldías, entidades descentralizadas o la Contraloría de Cuentas.

La toma de control, enmascarada con la confrontación ideológica tradicional de extrema derecha e izquierda, es la coartada perfecta para justificar las acciones emprendidas. En la medida que la consigna es usar la confrontación ideológica como justificación, gran parte de la población nacional y de las elites, se abstienen a involucrarse y no presionan con fuerza suficiente a impulsar las reformas indispensables para acelerar el desarrollo y la mejora del nivel de vida de la población mayoritaria. Tampoco se presiona para crear las condiciones de oportunidades de empleo para reducir la presión migratoria en los jóvenes. Lo público resiste todo cambio que no le genere nuevas prebendas o facilite condiciones para la corrupción, y lo privado busca, en su mayoría, funcionar al margen de lo público. Esto hace que en lo estructural estemos en pleno retroceso. El debilitamiento de las instituciones, la falta de espacios de diálogo entre sectores nacionales y la polarización ideológica han permitido que en lo público prevalezca la búsqueda de intereses personales, al margen de los intereses colectivos. En la era del cambio acelerado, no cambiar es perder. Y en Guatemala, por ahora, el cambio se encamina en dirección contraria al progreso, la transparencia y la modernidad.