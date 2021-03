¿Por qué soy feminista?

Soy feminista porque como propuesta política es plural, diversa y ha construido un repertorio de demandas y de propuestas surgidas de nuestras distintas situaciones, posiciones y de las formas como las opresiones se nos entrecruzan en la vida y en el cuerpo. Lo soy, además, porque como propuesta teórica los feminismos han creado las distintas categorías para nombrar lo que no se quería ver, en el marco de lógicas que entendían el mundo a partir de parámetros masculinos donde nosotras siempre seríamos las otras. Subalternizadas, por cierto.

La propuesta teórico-política de los feminismos me dio herramientas para vivir y relacionarme de otra manera con los otros, las otras y los seres vivos. Entonces, soy feminista porque me permitió pensar y vivir la vida desde la profunda convicción de ser sujeta, de ser el centro de mi vida, no el centro de la vida de otras/os. Porque me permitió rebelarme contra los mandatos obsoletos de un mundo que no fue creado por nosotras y porque nos impusieron mandatos constreñidos y autoritarios. Porque me niego a ser interpretada desde esa lupa patriarcal roñosa, rayada y deslucida que nos mira, pero no nos ve.

Soy feminista porque adquirí los insumos para pensar a las otras mujeres como mis aliadas políticas no, como mis eternas enemigas, me enseñó que somos diversas, tenemos problemas y demandas diferentes, pero podemos convivir en esa disidencia y, nos es posible aliarnos para lograr nuestros objetivos estratégicos. Porque sé que puedo no estar de acuerdo con las formas de lucha, las demandas y los frentes donde eligen disputar otras mujeres sus espacios, pero no por eso se transforman en mis adversarias.

Soy feminista porque creo en la potencia de nuestras luchas, porque los horizontes se me han agrandado desde que tomé la decisión de serlo y ya no les creo a quienes vociferan que hay un único y constreñido futuro posible. Lo soy porque nuestra revolución ya está cambiando el mundo y nuestras propuestas vienen abriéndose paso en este mundo patriarcal envejecido que da sus últimos coletazos de animal herido, lastimando y violentando a quienes se oponen a sus miserias.

Me niego a replicar el odio, la violencia, las descalificaciones, la voluntad de aniquilar y silenciar a quienes piensan distinto, porque esas son las armas del patriarcado.

Lo soy porque no quiero vivir con miedo, porque comparto el sueño –y trabajo cotidianamente para construirlo–, de vivir sin violencia, de poner la vida en el centro. Porque construyo desde hoy ese sueño retomando los aprendizajes y legados del pasado, pero proyectándome hacia el futuro. Por eso, soy feminista.