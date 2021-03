La conflictividad social que provocará en Guatemala la nueva Corte de Constitucionalidad

La conformación de la nueva Corte de Constitucionalidad prevé para Guatemala la imposibilidad de alcanzar niveles de justicia mínimos o de enfrentar los agudos estándares de impunidad vigentes. Conforme las redes legales e ilegales dentro y fuera del país han ido imponiendo a abogados poco íntegros para la máxima Corte, por sus actuaciones y vínculos lo que le espera al país es el incremento de la conflictividad social y por ende, el ensanchamiento del uso de la violencia desde el Estado, a través de las fuerzas de seguridad como el Ejército y la Policía, que serán usadas para reprimir a quienes se opongan a sus imposiciones jurídicas y buscarán forzosamente hacer cumplir los mandatos de quienes les han llevado a esos cargos.

Fundamentalmente se vislumbra a corto plazo un incremento de la violencia en contra de las comunidades rurales, sean indígenas, mestizas o ladinas relativamente pobres o con bajos niveles de bienestar social. Estas comunidades vivirán la presión de las decisiones que emitan los magistrados de la CC y se concentrará en áreas que, durante más de dos décadas, han defendido sus territorios y los bienes naturales que poseen, y que constituyen sus medios de vida para ellos y su descendencia.

Con la llegada a la CC, como titulares, de Leyla Lemus, Dina Ochoa, Roberto Molina Barreto y Néster Vásquez y como suplentes Juan José Samayoa, Luis Rosales y Claudia Paniagua, la máxima Corte no trabajará por la justicia de la población, no será imparcial como lo demanda un sistema democrático, sino que responderá a intereses particulares y gremiales. Actuará a favor del capital trasnacional o mixto para despejar el camino y permitir el desalojo a la fuerza de quienes se opongan. Frente a esto, los niveles de criminalización en contra de quienes levanten su voz aumentarán y las condenas que el sistema de justicia les aplicará serán ejemplares en años para desgastarlos física, psicológica y materialmente, como una manera de disuadir a otros para que dejen de oponerse y finalmente ingresen las compañías a destruir los bienes naturales no renovables.

En las ciudades las violencias serán selectivas y se atacará a las personas que levanten su voz, al mismo tiempo, que a las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos.

Frente a esto, quizá la economía mejore para las elites momentáneamente y para los serviles al Pacto de Corruptos, sin embargo, será temporal, dado que Guatemala ingresará en una espiral de confrontación en la que no podrán acabar, encarcelar ni asesinar a todas las y los defensores o comunidades como desean. Por lo que el futuro de Guatemala pasará a definirse en procesos complejos dentro y fuera del país.