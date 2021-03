Me cabe la honra escribir en ‘elPeriodico’ de Guatemala, recientemente galardonado con el “Premio Internacional de Periodismo Rey de España al Medio Destacado de Iberoamérica”. Dejo estas líneas con las que patentizo el orgullo que me embarga el hecho de poder publicar mi opinión en ‘elPeriodico’.

Hoy quiero compartir con ustedes, mis amables lectores, lo que opino del pendular de la política nacional. Todos sabemos que un péndulo es un sistema físico que oscila pero quiero recordarles el tipo de péndulos que hay y que atendiendo a su configuración, así como para lo que se utilizan, reciben diferentes nombres: hay péndulos simples, péndulos compuestos, hay péndulo doble, péndulos balísticos, péndulo de torsión, péndulo esférico, el péndulo de Foucault, con el que se demuestra la rotación de la Tierra, entre muchos otros péndulos.

Yo opino que en la política guatemalteca hay un pendular inevitable, que también lo hay en otras latitudes, solo pondré un ejemplo que nos puede ayudar. En Estados Unidos de América, después del Presidente George W. Bush, un representante de la derecha estadounidense, el péndulo político osciló con el Presidente Barack Obama, un izquierdista sin discusión y se demostró el ir y venir del péndulo al ser electo el Presidente Donald Trump, un derechista y repitiendo el oscilar del péndulo de aquellas latitudes ahora está el izquierdista Joe Biden.

Esa oscilación política en Guatemala se ha dado con cierta precisión en los últimos 35 años. Recordarán ustedes que en esta nueva era democrática que se inauguró con la elección en 1986 del presidente Vinicio Cerezo Arévalo y el todopoderoso partido Democracia Cristiana Guatemalteca (DC), que predecían quedarse en el poder como mínimo 20 años. No fue así, en enero de 1991 fueron derrotados por Jorge Serrano Elías y su partido Movimiento de Acción Solidaria (MAS) y así hasta nuestros días el partido de gobierno no repite ganando la siguiente elección. Hay un péndulo de la política guatemalteca que hasta ahora no lo ha permitido. Otro tanto sucede con las instituciones que constituyen la República. Esto lo vemos muy particularmente en la configuración de las cortes, tanto la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como la Corte de Constitucionalidad (CC).

En esta semana terminó de conformarse la mencionada Corte de Constitucionalidad y como diría Mercedes Sosa “…Cambia todo cambia…”, también la Corte cambió, inexorablemente el péndulo de la historia política de Guatemala cambió. Esta Corte, la CC, de la que nadie antes se preocupó ni de quienes elegían a los magistrados ni de cómo quedaba integrada, es tema que ahora ha provocado manifestaciones, amenazas y algunos “espantando con el petate del muerto” hacen insinuaciones de golpe de Estado o de intervención extranjera. Lo que no debemos de olvidar es el ir y venir del péndulo político y que todo cambia.

P. S.: Felicito a los nuevos magistrados que conformarán la nueva Corte de Constitucionalidad (CC), en particular a mi muy querido amigo Juan José Samayoa Villatoro, hombre libre y de buenas costumbres, además de ser un profesional decente y correcto. Buena fortuna, Juan José.