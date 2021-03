“Antigua”: la canción poco conocida (V parte)

Carlos Enrique Carrera Aragón tiene todavía el disco de 45 r. p. m., que Los Chaynas grabaron en Costa Rica, con el sello de la Industria de Discos Centroamericana Limitada –Indica–, que contiene el éxito ‘Virgen negra’, cuyo autor y compositor se llamó Jorge Monsalvo. Además, Carrera Aragón, refiriéndose a Rodolfo Benítez, uno de los autores de ‘Antigua’ –apodado ‘Quito’–, nos afirma: “Uno de los mejores guitarristas –si no el mejor guitarrista que yo he escuchado en mi vida– que además de tener un sentido musical extraordinario y una voz privilegiada, era una persona que poseía grandes cualidades humanas, con un corazón inmenso, una gran sencillez y humildad, y una honestidad y rectitud a toda prueba. Un amigo incondicional, como ya quedan muy pocos, con quien yo tuve la oportunidad de compartir lindos momentos que nunca olvidaré y de haber tenido la suerte de haber sido de los pocos amigos personales de él, a quien él quiso entrañablemente”. Rodolfo Benítez integró en un primer momento el grupo Los Chaynas. Y vivió en dos oportunidades en nuestro país. La primera fue esa cuando vino con ese grupo y la segunda, cuando con su hermano Aníbal trabajaba y animaban las noches de “La Querencia”. Posteriormente vino de visita al país, cuando se desempeñaba en algún cargo de la cultura argentina, en alguna institución del Estado. En efecto, ellos como grupo musical, vinieron a Guatemala en 1962 o 1964, yo fui testigo presencial, tenía entre 6 y 8 años. Debe haber sido el cumpleaños de la abuela Martha Florencia Samayoa Velásquez de Carrera, que se celebraba a lo grande, el 23 de febrero de cada año, en la vieja casa del callejón Normal, entre Avenida Elena y primera avenida de la zona 1, que topaba con la Escuela de Medicina. Para entonces, mis padres y mis hermanos vivíamos en una casa de la Avenida Elena y 12 calle. Dormíamos esa noche, con mis hermanos y primos hermanos en el cuarto de los abuelos, cuando escucho las voces acusatorias que decían que tenía que ser el mal cabestro, del “Chino”, que a deshoras hacia su triunfal aparición acompañado de un grupo musical sudamericano que le daría a su ‘mater et magistra’ una serenata por su cumpleaños. Entre gritos de alegría y júbilo de los convidados me despierto, y siempre ‘shute’, sé que tengo que caminar hacia mi abuela Martha Florencia, al sillón de la sala y que ella al verme despierto, me diría, “vení hijito, de mi alma”. Ya en el regazo de mi abuela Martha Florencia sabía que tenía que aparentar dormir y ver entre el tenue filo de luz que mis pestañas dejan pasar, la actuación completa de Los Chaynas. A mi abuela le encanta la voz de Rosita y en general la actuación del grupo. De las músicas interpretadas me doy cuenta que le gustaron ‘Virgen negra’ y ‘Limeña’, melodías que se quedaron grabadas en mi inconsciente y en mi corazón. En mi última visita a Barranco, lugar en donde vivió Chabuca Granda, en la ciudad costeña de Lima, en el Perú, pude escuchar ‘Limeña’ y otras composiciones peruanas, interpretadas por un pianista bastante bueno.