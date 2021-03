Una aproximación a la armonía

Es imprescindible darnos cuenta que en Guatemala contamos con intelectuales de primer nivel que han escrito obras que pueden ayudarnos a encontrar caminos hacia la armonía.

Una de dichas obras es ‘La condición histórica de los derechos humanos y su fundamento consensual: un diálogo con la filosofía de Norberto Bobbio’, escrita por el Dr. Gustavo García Fong.

Hace un repaso cronológico sobre el debate teórico de la fundamentación filosófica de tales derechos, para luego enfocarse en la postura del gran jurista y filósofo italiano Norberto Bobbio (1909-2004).

En esta pequeña columna solo deseo referirme a un tema central, que me llevó a pensar en muchas cosas que estamos viviendo actualmente en nuestro país.

Entiendo que la postura del autor, sujeto principal de la investigación del Dr. García Fong, se puede concentrar en dos elementos esenciales: el fundamento de los derechos humanos no puede basarse en criterios dogmáticos, sino en el “consenso” que se va logrando a través de la historia de la humanidad, y todo ello, para sostener principalmente la íntima correlación entre los mencionados derechos y la democracia y la paz.

Por eso, quizás hasta ahora comprendo por qué me agobia un tanto cuando escucho argumentos sosteniendo que los derechos humanos son cosas “de la izquierda”.

Nada más alejado de la verdad si partimos de nuestra única condición absolutamente igualitaria: la dignidad de la persona.

Como lo explica García Fong en la conclusión No. 9 de su obra, Bobbio se caracterizó por su recurrencia a los juicios contrarios. Es decir, a la distinción entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo justo y lo injusto. Inclusive hay dos obras de Bobbio que a mí me han marcado personalmente, y que ya he citado en otras columnas: ‘Igualdad y libertad’ y ‘Derecha e izquierda’.

Por eso, me pareció profundamente acertada esta observación que agrega don Gustavo en dicha conclusión: “Su filosofía (Bobbio) puede ser conceptualizada como una cosmovisión a través de la cual intenta, una vez descartadas las posiciones radicales enfrentadas, integrar planteamientos diferentes disminuyendo las distancias. Asimismo, puede afirmarse que su reflexión ética, política y jurídica está presidida por la defensa de la dignidad y los derechos humanos…”.

Por ahí, coincidentemente leí el día que preparé esta columna (11 de marzo) lo siguiente: “Toda nación dividida contra sí misma va a la ruina y cae casa sobre casa…”.

División versus armonía; conflicto o avenencia. ¿Qué preferimos los guatemaltecos?

Por lo que entiendo de Bobbio, si desechamos las posturas extremas, muchas veces basadas en estereotipos y prejuicios, descubriremos que tenemos mucho más cosas en común y que la concordia y el consenso son la única ruta hacia la democracia y la paz.