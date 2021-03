Presidente: ¿Y la vacuna pa’cuando?

Soy una ciudadana guatemalteca, que se anima a preguntarle directamente: ¿Y la vacuna para cuándo? Por la razón de que investigadores de estadísticas, independientes, afirman que, su gobierno, ni siquiera ha firmado un contrato formal con alguna de las casas productoras de vacunas y que, realmente, no existe una fecha clara de cuándo comenzarán a llegar a Guatemala. ¿Es eso verdad, señor Presidente?

Grupos más preocupados por averiguar en qué proceso se encuentra la llegada al país de tan especial cargamento, se han animado a preguntarle a las compañías de transporte aéreo de carga internacional, si existe alguna fecha reservada para el arribo de muchas cajas de vacunas y lo que han recibido es un “no” acompañado de miradas de asombro.

A mí me extraña, pero no me sorprende que teniendo usted el título de médico, no haya podido dimensionar lo que un atraso de varios meses en vacunar a los 18 o más millones de ciudadanos significaría. Un lamentable atraso en la vacunación, que anima a preguntarse: ¿Por qué otros países de Centro América ya lo están haciendo responsablemente?

Es paradójico y extraño su comportamiento porque, mientras en la mayoría de países se afanan, dan prioridad y respetan a sus ancianos como vidas humanas que merecen ser salvados de los riesgos de muerte que enfrentan cuando les da el COVID-19, su programa gubernamental de vacunación, ni siquiera menciona a los mayores de 65 años y a los mayores de 80 años, como primer grupo que necesita ser vacunado, para no dejarlos morir en un abandono inhumano y no merecido.

¿Será acaso un olvido involuntario no habernos incluido en alguna de las cuatro fases de su publicado programa de vacunación? Ojalá así sea para que ese olvido no se entienda como una actitud de discriminación pensado, para diluir la población considerada por el sistema como un factor de resta económica a los succionables presupuestos. El programa indica que después de vacunar al personal sanitario –para quienes las vacunas donadas no alcanzaron– primero se vacunará a militares, policías, al personal penitenciario. Segundo, trabajadores de las municipalidades y los que atienden los servicios. Tercero a los trabajadores de educación, incluido personal del Ministerio y en cuarto lugar a los trabajadores del sector Justicia. Del turno de los mayores de 65 años no dice absolutamente nada.

He leído que el IGSS sí vacunará a sus jubilados. Usted y su equipo deben tener presente y reconsiderar que los jubilados de ese Instituto, no son ni representan a los 900 mil ciudadanos de la tercera edad que habitamos en el país.

Es urgente que retome su trabajo de gobernante de todos, y aclare los importantes cuestionamientos que a la mayoría nos desvelan por no tener una idea de cómo, con qué, dónde y cuándo seremos vacunados.