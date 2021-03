Elección teatral de magistrados para la CC

Ha concluído la selección de los abogados que formarán la próxima Magistratura de la Corte de Constitucionalidad durante el período 2021-2026. Y la verdad, ni Jayro Bustamante con la película La Llorona, ha sido tan buen director de un teatro, película o telenovela, como Alejandro Giammattei con el Consejo de Ministros, el Congreso de la República y la sobrepasada en tiempo, Corte Suprema de Justicia. Todo ha sido un show, para designar a magistrados con claros compromisos políticos con ciertos sectores y con evidentes conflictos de interés. Es ridículo que el Consejo de Ministros, solo llegue a refrendar una decisión personal de Giammattei al designar a sus magistrados titular y suplente para la CC. Por favor, un Consejo de Ministros es un órgano colegiado, y aunque el mismo Presidente no esté de acuerdo, debe acatar la decisión que los Ministros tomen por votación mayoritaria. Tocará ejercer una fuerte presión ciudadana nacional, en lo posible impugnar esa elección de Magistrados de la CC y también que haya la presión internacional necesaria sobre esos magistrados ilegítimos, para que no provoquen un retroceso total al país. No olviden los electos ahora, que si actúan contra la Constitución y la ley, no estarán exentos tampoco de ser perseguidos legalmente algún día y ser repudiados socialmente.