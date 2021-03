Día de la Mujer

Un 49.9 por ciento de los colaboradores y la mitad de los estudiantes de la Universidad del Valle de Guatemala son mujeres. Además, de un total de 120 puestos directivos, 60 son ocupados por mujeres. El lunes tomamos la foto de un importante grupo de la Universidad, con motivo del Día Internacional de la Mujer. Se trata de varias figuras de autoridad en la institución: las Vicerrectoras Académica de Investigación y Vinculación, la Secretaria Ejecutiva de la FUVG, la Secretaria General, las Directoras de Estudios, Planificación, Gestión de Talento Humano, Administración, Finanzas e Innovación y Tecnologías de Aprendizaje y las Decanas de Admisiones, Colegio Universitario y Asuntos Estudiantiles, Ciencias Sociales y Educación. Al grupo de la fotografía se suman las destacadas mujeres que son fiduciarias del Grupo Educativo Del Valle. Son un grupo extraordinario de profesionales, caracterizadas por su capacidad, liderazgo, compromiso, responsabilidad, mística de trabajo y ética.

Los aportes de todas las mujeres que forman parte de la comunidad de la UVG son numerosos, incidiendo directamente en el recorrido institucional y contribuyendo a los logros alcanzados. El 8 de marzo fue celebrado en la UVG con dos eventos muy significativos, que permitieron resaltar la importancia de la mujer en las ciencias y que reflejan el compromiso institucional con la educación de todas las guatemaltecas. El primero, organizado en conjunto con la Embajada de los Estados Unidos de América, fue un foro con mujeres ingenieras, dirigido a jóvenes que desean perseguir carreras en áreas de STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática). El segundo, organizado con el Massachusetts Institute of Technology (MIT), fue una charla de la reconocida doctora Amy Smith, fundadora del Laboratorio para el Desarrollo (D-lab) del MIT, el cual se enfoca en metodologías participativas e inclusivas de investigación para el desarrollo.

La UVG fue creada hace 55 años como una institución dedicada a la ciencia, la tecnología, la educación y la investigación, para poner el conocimiento al servicio de la sociedad. Promueve activamente la inclusión y el acceso, buscando que más mujeres estudien carreras en estos campos. Este es un arduo esfuerzo, realizado con los valiosos aportes de muchos socios nacionales e internacionales. Durante tres años, a manera de ilustración, hemos organizado un curso para mujeres en ingeniería, conjuntamente con la Embajada de los Estados Unidos de América, el cual promueve que jovencitas en edad escolar conozcan más sobre carreras científicas y tecnológicas y se abran a estudiar ingeniería. Esto se suma a otras valiosas iniciativas, tales como el programa de intercambios ‘100,000 Strong in the Americas’, realizado en conjunto con MIT y la Universidad de Vanderbilt, gracias al apoyo de EE. UU., y el programa de ‘American Schools and Hospitals Abroad’ de USAID, que contribuyen a que muchos guatemaltecos accedan a mejores oportunidades.

En un país donde hay tan baja inversión en educación e investigación, fue increíblemente satisfactorio el lunes escuchar las historias de vida de varias mujeres talentosas, quienes han superado obstáculos y puesto el empeño necesario para formarse y volverse agentes de cambio eficaces, que impactan positivamente a Guatemala y el mundo. Sus hojas de vida muestran una carrera sobresaliente en las ciencias y la ingeniería, que ha sido y seguirá siendo modelo e inspiración para muchas jóvenes.